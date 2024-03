레드벨벳 웬디, 오늘(12일) 'Wish You Hell' 발매…독보적 보컬 기대

레드벨벳 웬디가 오늘(12일) 새 미니앨범 'Wish You Hell'(위시 유 헬)로 컴백한다.

웬디 두 번째 미니앨범 'Wish You Hell'은 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 'Wish You Hell' 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.

이번 앨범은 동명의 타이틀 곡을 포함해 다양한 매력의 총 6곡이 수록되어 있으며, 따뜻한 감성이 돋보인 첫 솔로 앨범과는 또 다른 웬디만의 색다른 음악 색깔과 한층 업그레이드된 가창력 만날 수 있어 뜨거운 반응이 기대된다.

타이틀 곡 'Wish You Hell'은 캐치한 훅 멜로디와 리드미컬한 기타 사운드가 중독성 있는 밴드 사운드 기반의 팝 곡으로, 사람들이 원하는 것에 맞춰 살던 과거의 나에게 거센 안녕을 고하고 진정한 자신의 모습을 찾아가는 과정을 솔직한 메시지로 담았으며, 웬디의 시원한 보컬이 더해져 짜릿한 통쾌함을 선사한다.

더불어 이번 뮤직비디오에는 개성 넘치는 캐릭터로 변신한 웬디가 모든 상황에서 벗어나 진정한 자유로움을 느끼는 스토리를 빈티지한 영상미와 위트 넘치는 연출을 통해 감각적으로 그려내 시선을 사로잡을 전망이다.

또한 웬디는 오늘 오후 5시부터 유튜브·틱톡·위버스 레드벨벳 채널에서 ‘WENDY 웬디 'Wish You Hell' Countdown Live’(웬디 ‘위시 유 헬’ 카운트다운 라이브)를 진행, 이번 새 앨범의 전곡 하이라이트 음원을 들어보며 작업 비하인드 및 에피소드에 대한 토크를 나누는 것은 물론, 다채로운 코너로 글로벌 팬들과 뜻깊은 시간을 보낼 예정이다.

한편, 웬디 두 번째 미니앨범 'Wish You Hell'은 오늘 음반으로도 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

