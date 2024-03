[톡★스타] 하이라이트 “데뷔 15주년 대견스럽다…60년까지 저스트 두 잇”

데뷔 15주년을 맞은 하이라이트(HIGHLIGHT)가 감격의 소감을 전했다.

하이라이트는 11일 미니 5집 ‘스위치 온(Swich On)’으로 전격 컴백했다. 이번 신보는 1년 4개월 만에 발매하는 완전체 앨범으로, 데뷔 15주년이 되는 올해, 더욱 특별한 마음으로 불빛을 켠다는 뜻이 담겨있다.

이날 앨범 발매 전 진행된 온라인 기자간담회에서 롱런의 비결로 양보와 배려를 꼽으면서 “한 브랜드의 슬로건처럼 15년 동안 ‘저스트 두 잇’했다. 변치 않고 항상 사랑을 주는 구 뷰티, 현 라이트 분들 덕분이라 생각한다. 앞으로 15년 더 하고, 그 이후로도 15년 더 하고 하다 보면 60주년을 맞이하지 않을까 싶다”며 “앞으로도 열심히 최선을 다해서 즐겁게 노래하고 춤추겠다”고 약속했다. 이어 “15년 동안 참 잘해왔다는 생각이다. 하이라이트가 대견하고 칭찬해주고 싶다. 15주년이라 더 특별할 수도 있지만, 그런 걸 떠나서 매 순간, 활동마다 팬들과 함께하면 다 특별하다”고 팬들에 대한 애정을 드러냈다.

타이틀곡 ‘바다(BODY)’는 하이라이트가 그간 한 번도 해본 적 없는 하우스 스타일의 감각적인 곡이다. 중독성 강한 챈트 멜로디에 ‘이 순간 너와의 시간이 가장 소중하다’라는 사랑 고백을 담았다. 유니크한 장르와 자신감 넘치는 애티튜드를 통해 하이라이트의 새로운 매력을 만날 수 있다.

또한, 트레일러 한 소절만으로 팬심을 고조시킨 ‘스위치 온(Switch On)’, 깔끔하고 멋스러운 보컬이 매력적인 ‘필 유어 러브(Feel Your Love), 사랑의 과정을 풋풋하게 노래한 ‘하우 투 러브(How to Love)’, 두근거리는 마음을 표현한 청량한 밴드 사운드의 ‘인 마이 헤드(In My Head)’까지 총 5곡이 앨범을 다채롭게 구성한다. 이기광은 타이틀곡을 비롯해 총 3곡의 작사·작곡에 참여했다.

이기광은 “대중과 팬들이 느끼는 하이라이트스러운 서정적인 가사, 멜로디, 댄스곡 대신 계절감에 맞는 신나고 즐거운 곡을 하고 싶어서 지금껏 해보지 않는 장르를 선택했다”며 “작업 과정이 정말 즐거웠다. 이 노래들을 잘 알아봐준 회사와 함께 불러준 멤버들의 공이 크다”고 감사 인사를 전했다.

하이라이트는 이번 신보를 통해 15주년 첫 번째 활동에 나선다. 멤버들은 “올해가 유독 특별하다. 그렇지만 ‘올 한해를 잘 해나가자’가 목표다. 동기부여가 더 된다. 올 한해도 알차게 만들고 싶다”며 “앞으로 이런 긴장과 설렘을 더 오래도록 함께 이어나가고 싶다. 당장 눈앞의 목표는 이번 앨범의 성공이다. 할 수 있는 만큼 다 했으니 예쁘게 봐주시고, 콘서트도 기대해달라”고 당부했다. ★

