공주님들 모여라…최초 내한 ‘디즈니 프린세스 콘서트’ 공연임박

국내 첫 방문으로 많은 디즈니 팬들의 관심을 모은 ‘디즈니 프린세스 콘서트(Disney Princess – The Concert)’의 개최가 이번 주 코앞으로 다가왔다.

‘디즈니 프린세스 콘서트’는 뮤지컬과 영화에서 프린세스 역할을 맡았던 스타들의 폭발적인 가창력과 무대매너로 디즈니 프린세스 테마곡들을 감상할 수 있는 라이브 공연이다.

이번 공연의 출연진으로 브로드웨이 뮤지컬 <미녀와 야수> ‘벨’ 역할을 맡아 토니상과 드라마데스크상 후보에 올랐던 브로드웨이 스타 수잔 에건(Susan Egan)과 뮤지컬 <알라딘>의 ‘자스민’을 포함해 <인 더 하이츠>, <하이스쿨 뮤지컬>등 여러 작품에 출연하며 활발히 활동 중인 아리엘제이콥스(Arielle Jacobs), 음악 경연 프로그램 <더 보이스 키즈>출신 스타이자 실사 영화<인어공주>브라질 버전 ‘에리얼’ 성우 로라 카스트로(Laura Castro),뮤지컬 <물랑루즈>, <웨이트리스>출신의 아담 J.레비(Adam J. Levy)가 이름을 올렸다.

또한 이미예고된 곡들 외에도 <알라딘> ‘Speechless’, <뮬란> ‘Reflection’, <겨울왕국> ‘Love Is An Open Door’, <포카혼타스> ‘Colors of the Wind’ 등의 무대와 디즈니 프린세스 브랜드 캠페인 ‘얼티밋 프린세스 셀레브레이션(Ultimate Princess Celebration)’의 공식 캠페인 송 ‘Starting Now’가 오프닝무대로 준비되어 있음을 알리며 화려한 볼거리를 예고했다.

‘디즈니 프린세스 콘서트’의 프로듀서를 맡고 있는

수잔 에건은“지난 2년간 100개가 넘는 미국 도시들을 공연하며 많은 팬들을 만났고 이제는 설레는 마음으로 첫 한국 공연을 기다리고 있다. 6회의 공연으로 한국 팬들을 만날 생각에 즐겁다.”며 소감을 밝혔다.

3월 15일(금)~17일(일)경희대학교 평화의전당에서 진행되는 ‘디즈니 프린세스 콘서트’는 새로운 시작을알리는 3월, 설레는 마음으로 공연장을 찾는 관객들에게 선물 같은 시간을 선사할 예정이다.

