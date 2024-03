‘믿고 듣는’ 데이식스, 악기 사운드 미리듣기 티저 오픈

DAY6(데이식스)가 새 앨범 'Fourever'(포에버)의 생생한 악기 사운드를 공개했다.

DAY6는 오는 18일 새 미니 앨범 'Fourever'와 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)를 발매한다. 컴백에 앞서 공식 SNS 채널에 트레일러 필름, 스케줄러, 앨범 프리뷰 필름, 트랙리스트를 차례로 오픈했다. 트랙리스트 이미지 속 각 수록곡명 타이포그래피 디자인을 달리해 곡에 담긴 분위기를 시사했고 8일 0시에는 신곡 악기 사운드 일부를 미리 들어볼 수 있는 트랙 프리뷰 필름을 선보였다.

성진, Young K(영케이), 원필, 도운은 트랙 프리뷰 필름을 통해 신보에 수록된 'Welcome to the Show', 'HAPPY'(해피), 'The Power of Love'(더 파워 오브 러브), '널 제외한 나의 뇌 (Get The Hell Out)'(겟 더 헬 아웃), '나만 슬픈 엔딩', '사랑하게 해주라', '그게 너의 사랑인지 몰랐어'까지 총 7곡을 직접 연주해 들려줬다. 기타, 베이스, 키보드, 드럼 합주로 완성된 신곡들은 각 이채로운 매력을 품고 음악팬들을 사로잡았다.

DAY6는 미니 5집 타이틀곡이자 멜론 일간 차트 순위가 연일 상승 중인 역주행곡 '한 페이지가 될 수 있게'로 대표되는 신나는 느낌의 '청량식스', 애절한 감성과 노랫말로 심금을 울리는 '짠내식스', 록 에너지와 힘 있는 보컬이 돋보이는 '강렬식스' 등 다양한 장르를 폭넓게 소화하고 '믿듣데'(믿고 듣는 데이식스) 명성을 공고히 했다. 이번에도 듣는 재미가 살아있는 다채로운 작품을 예고하며 컴백을 향한 기대를 높인다.

타이틀곡 'Welcome to the Show'는 웅장한 음악 스케일로 벅차오르는 감정을 선사할 예정이다. 오랜 시간 DAY6와 호흡을 맞춘 작곡가 홍지상과 멤버들이 작사, 작곡을 맡아 그룹 본연의 감성을 녹여냈다.

한편 DAY6는 3월 18일 오후 6시 미니 7집 'The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love'(더 북 오브 어스 : 네겐트로피 - 카오스 스왈로드 업 인 러브) 이후 약 3년 만의 완전체 앨범 'Fourever'를 정식 발매한다. 오랜 기다림 끝에 비로소 하나가 된 네 사람이 '완전한 DAY6'로서 공들여 빚어낸 새 음악을 세상에 내보이고 4월 12일~14일에는 단독 콘서트를 개최해 힘찬 행보를 펼친다.

