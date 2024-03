싸이커스, 오늘(8일) 미니 3집 발매… '글로벌 슈퍼 루키' 입지 굳히기 나선다

싸이커스(xikers)가 역대급 매력을 담은 신보로 컴백한다.

싸이커스는 오늘(8일) 0시 공식 SNS를 통해 오후 2시 발매되는 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’의 ‘D-DAY’ 포스터를 공개했다.

공개된 포스터 속 싸이커스는 후드 조끼, 바시티 재킷 등을 매치해 캐주얼한 무드를 자아낸 가운데, 유니크하면서도 힙한 패션을 완벽하게 소화해냈다. 더불어 멤버들의 자신감 넘치는 눈빛이 화면 너머까지 전해지며 오늘(8일) 발매될 신보에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

앞서 싸이커스가 지난해 8월 발매한 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)'는 초동 판매량 약 20만 장을 돌파하며 전작 대비 200%의 성적을 기록하며 가파른 성장세를 증명했다. 또한 미니 2집을 통해 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 2위, 미국 빌보드 '이머징 아티스트' 1위 등을 차지하며 심상치 않은 글로벌 인기를 입증했던 바 있다.

더불어 싸이커스는 '2023 K팝 럭스 바이 SBS 슈퍼 콘서트 인 마드리드(2023 KPOP LUX by SBS Super Concert in Madrid)', '케이콘 LA 2023(KCON LA 2023)', '2023 마마 어워즈(2023 MAMA AWARDS)' 등 다양한 무대에 올라 무궁무진한 잠재력을 입증했으며, 이달 30일과 31일 양일간 개최되는 '케이콘 홍콩 2024(KCON HONG KONG 2024)' 출연 또한 앞두고 있어 '글로벌 슈퍼 루키'라는 수식어에 힘을 더했다.

앞서 컴백을 앞두고 다양한 티징 콘텐츠를 공개하며 신보의 궁금증을 유발했던 싸이커스는 미니 3집 활동을 통해 한층 업그레이드된 비주얼과 음악적 역량은 물론, 한계 없는 콘셉트 소화력을 보여주며 글로벌 음악팬들에게 존재감을 각인시킬 예정이다.

한편, 싸이커스의 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러'는 오늘(8일) 오후 2시 발매된다.

