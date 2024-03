데이식스, 18일 3년 만에 완전체 컴백…역주행 후 꽃길 걷는다 [SW뮤직]

‘믿고 듣는’ 데이식스(DAY6)가 군백기를 끝내고 3년 만에 완전체로 돌아온다.

5일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 데이식스는 18일 미니 8집 ‘포에버(Fourever)’를 발매한다. 앨범명은 성진, 영케이(Young K), 원필, 도운을 상징하는 숫자 4(Four)와 영원(Forever)을 접목해 지었다. 군 복무로 인한 3년간의 여백기 끝에 비로소 하나가 된 네 사람이 ‘완전한 데이식스’로서 공들여 빚어낸 새 음악을 통해 국내외 리스너들을 사로잡을 예정이다.

앞서 4일 공개된 첫 티징 콘텐츠인 트레일러 필름에는 데이식스가 2019년부터 약 2년간 펼쳐 온 ‘북 시리즈’의 활동 스케치 영상과 새 앨범을 준비하는 모습이 담겼다. 성진, 영케이, 원필, 도운 네 멤버가 해마다 차곡차곡 쌓아 온 추억들과 디스코그래피가 모여 새로운 음악과 작품으로 탄생할 것을 시사하며, 오랜 기다림 끝에 비로소 하나가 된 멤버들이 공들여 빚어내는 완전함이 신보에 녹아들 예정이다.

데이식스는 지난해 11월 원필을 마지막으로 성진, 영케이, 도운 멤버 전원이 전역했다. 멤버들의 군백기 동안 2017년 2월 발표 앨범 ‘에브리 데이식스 페브러리(Every DAY6 February)’의 타이틀곡 ‘예뻤어’와 2019년 7월 미니 5집 ‘더 북 오브 어스 : 그래비티(The Book of Us : Gravity)’의 타이틀곡 ‘한 페이지가 될 수 있게’가 더블 역주행에 성공했다. 예뻤어는 1월 31일 자 멜론 일간 차트 34위에 올랐고, 한 페이지가 될 수 있게는 48위를 기록하는 등 꾸준한 상승 추이를 보여 눈길을 끌었다. 한 페이지가 될 수 있게의 경우 군복무 중이던 멤버들이 2022년 KBS2 ‘불후의 명곡’ 국군의 날 특집에서 서로 다른 군복을 입고 무대를 부른 것이 화제를 모으며 순위가 급상승하기도 했다. 두 곡 모두 영케이가 단독 작사를 맡고 데이식스 멤버들이 작곡에 참여한 곡으로 특별한 의미를 갖는다.

2015년 데뷔해 올해 활동 10년 차를 맞은 데이식스는 그동안 섬세한 표현이 녹아들어 있는 가사와 멜로디로 청자들과 감정선을 공유하며 자작곡을 선보였고 ‘믿고 듣는 데이식스’라는 수식어를 얻었다. 지난해 12월에는 약 4년 만에 완전체 단독 콘서트 ‘크리스마스 스페셜 콘서트 ‘더 프레젠트 : 유 아 마이 데이(DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day)’를 개최하고 팬들과 만났다. 전석 매진을 기록하며 막강한 티켓 파워를 증명하기도.

새 음악을 기다린 리스너의 응원에 화답해 새 앨범 발표에 이어 4월 12일부터 사흘간 단독 콘서트를 개최한다. 이밖에도 30일 홍콩에서 열리는 엠넷 ‘케이콘(KCON)’, 4월 10일 일본 요코하마에서 개최되는 ‘아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2024(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS)’ 무대에 올라 국내외 팬들과 만날 예정이다.

마음을 다독이는 명곡들로 국내외 리스너들의 응원을 받으며 완전체 활동에 기지개를 켠 데이식스가 2024년에 펼칠 맹활약에 귀추가 주목된다.

