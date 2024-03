지칼, 강렬한 랩핑→뮤비 디렉팅까지…‘FRESH’ 힙합신 [SW신곡]

피네이션의 2024년 첫 활동 주자 지칼이 ‘힙합 뉴 제너레이션’ 탄생을 알렸다.

5일 다니엘 지칼은 데뷔 디지털 싱글 ‘Fresh’를 발매했다. 지난 2021년 방영된 SBS ‘LOUD: 라우드’에 출연해 이미 한차례 눈도장을 찍은 바 있다. 어린 나이에도 뛰어난 음악적 역량과 남다른 감수성으로 주목받았던 지칼은 랩과 퍼포먼스 실력까지 꾸준하게 향상시켜왔다.

이는 이번 데뷔 싱글에서도 고스란히 드러났다. 지난달 21일 선공개한 ‘One Of A Kind’는 세상에 단 하나뿐인 아티스트로 성장하겠다는 지칼의 포부가 담긴 곡이다. 독특한 신스 사운드와 강렬한 드럼 비트가 곡을 한층 업그레이드했으며, 매력적인 저음 랩이 돋보인다 .

타이틀곡이자 자작곡 ‘Fresh’ 역시 아티스트로서의 지칼의 모습을 여과없이 보여주는 곡이다. 밀도 있는 랩핑과 강렬한 베이스 사운드가 조화를 이룬 힙합 곡으로 특히 ‘내가 들어오면 다 나를 바라봐 모두 나를 알아봐 뭔가 달라 난 Follow me 날 따라와 / I’m fresh fresh fresh I’m feeling fresh fresh fresh / 내가 들어오면 다 나를 바라봐 모두 나를 알아봐뭔가 달라 난 Follow me 날 따라와 (Okay) /I’m fresh fresh fresh I’m feeling fresh fresh fresh’ 라는 가사를 통해 지칼의 자신감을 느낄수 있다.

영화를 만드는 사람이 되고자 예술 학교에 진학했던 지칼은 ‘One Of A Kind ’ 뮤직비디오 작업에 참여해 컬러풀한 조명을 활용한 원테이크 기법으로 감각적인 연출을 하기도 했다. 귀를 단숨에 사로잡는 음악은 물론 감탄을 불러일으키는 영상 디렉팅까지 가능한 올라운더 면모까지 선보였다.

‘Fresh’ 뮤직비디오에서도 강렬한 래핑과 자연스러운 제스처로 신인답지 않은 프로페셔널함은 물론 웨이브가 돋보이는 안무까지 눈길을 끌었다.

지칼은 자신의 가장 큰 매력으로 “곡 발매의 모든 과정에 다 참여할 수 있다는 점이 아닐까. 작곡과 보컬, 영상 제작까지 모든 부분에 ‘다니엘 지칼’ 만의 색을 담을 수 있기 때문”이라고 자신감을 내비쳤다. ‘디렉티스트 ( 디렉터 + 아티스트 ) ’로 펼쳐갈 앞으로의 활약에 기대가 높아진다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

