‘JYP 글로벌 걸그룹’ VCHA, 15일 싱글 2집 ‘Only One’ 발매…'월드와이드 루키' 활약 기대

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 글로벌 걸그룹 VCHA가 신곡 'Only One'(온리 원) 사운드 티저를 공개했다.

VCHA(렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지, 케일리)는 오는 15일 오후 1시 두 번째 싱글 'Only One'과 동명의 타이틀곡을 발매한다. JYP는 4일 오후 2시 공식 SNS 채널에 'Only One'의 음원 일부를 미리 만나는 사운드 티저를 게재하고 VCHA의 첫 컴백을 향한 기대감을 높였다.

통통 튀는 멜로디, 매력적인 보컬이 어우러져 활기찬 봄기운을 풍겼고 "Only one that knows your heart Your highs Your lows Only one that knows The words you’re gonna say before you say em Only one that knows your kiss It hits my soul You make me feel like the only one"과 같은 사랑스러운 노랫말이 설렘을 전하며 완곡을 향한 호기심을 증폭시켰다.

VCHA의 싱글 2집에는 타이틀곡 'Only One'과 수록곡 'Favorite Girl'(페이보릿 걸)이 실린다. 타이틀곡은 데뷔 싱글 'Girls of the Year'(걸즈 오브 더 이어) 수록곡 'XO Call Me'(엑스오 콜 미)를 만든 티파니 지아(Tiffany Gia), 프리 데뷔 싱글 'SeVit (NEW LIGHT)'(새빛)에 수록된 'Go Getter'(고 게터)와 박진영(J.Y. Park)의 'Changed Man'(체인지드 맨)을 작업한 스페이스 프라이메이츠(Space Primates) 등 유수 작가진이 뭉쳐 완성했다.

이들은 컴백 다음 날인 16일(이하 현지시간) 트와이스 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환 미국 라스베이거스 공연 오프닝에 나선다. 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티 포로 솔, 6일~7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키에서 현지 관객과 만나 에너지를 주고받은 VCHA가 이번에는 수많은 글로벌 관중과 초대형 얼리전트 스타디움에서 신곡을 비롯한 무대를 선사하고 분위기를 달군다.

