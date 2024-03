트와이스, 美 빌보드 메인 앨범 차트 1위…K팝 가수 8번째

그룹 트와이스가 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 1위를 차지했다.

현지시간 3일 빌보드가 공식 홈페이지에 발표한 바에 따르면 트와이스가 2월 23일 발매한 새 미니 앨범 '위드 유-스(With YOU-th)'는 미국에서 9만 5천 유닛(루미네이트 집계 기준)을 달성하며 빌보드 200 1위에 올랐다.

K팝 아티스트가 빌보드200 정상에 오른 것은 이번이 8번째다. 방탄소년단(BTS)·슈퍼엠·스트레이 키즈·블랙핑크·투모로우바이투게더·뉴진스·에이티즈만이 정상에 올랐었고, 여성 아티스트는 블랙핑크와 뉴진스만이 1위를 달성했다.

앞서 트와이스는 2023년 3월 '빌보드 200' 2위로 진입한 전작 'READY TO BE(레디 투 비)'로 음반과 스트리밍 합계 판매량 15만 3000장을 달성하며 빌보드에서 역대 K팝 걸그룹 최고 판매량 기록을 수립했다. 게다가 2020년 6월 미니 9집 'MORE & MORE(모어 앤드 모어)'로 '빌보드 200' 차트에 첫 진입한 이래 정규 2집 'Eyes wide open(아이즈 와이드 오픈)', 미니 10집 'Taste of Love(테이스트 오브 러브)', 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3(포뮬러 오브 러브: O+T=<3)', 미니 11집 'BETWEEN 1&2(비트윈 원앤투'), 'READY TO BE'에 이어 '위드 유-스'까지 K팝 걸그룹 중 '빌보드 200' 차트 최다 진입 기록을 세웠다. 특히 트와이스는 올해 비영어권 앨범 기준 첫 '빌보드 200' 1위 기록을 썼다.

'위드 유-스'는 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동 106만 3615장을 기록하며 밀리언셀러 반열에 올랐다. 트와이스는 데뷔 10년 차인 2024년 발매 신보를 커리어 첫 초동 밀리언 셀링 작품에 등극시켰고 '빌보드 200' 1위를 달성하며 자체 신기록을 세웠다.

앞서 음반 '위드 유-스'는 2월 23일부터 3일 연속 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 1위를 비롯해 26일까지 누적 기준 미국, 일본, 멕시코 등 전 세계 25개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 이름을 올렸다. 타이틀곡 '원 스파크(ONE SPARK)' 뮤직비디오는 24일부터 사흘간 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 기록했다.

트와이스는 오는 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움을 찾아 전 세계 27개 지역 49회 규모에 달하는 다섯 번째 월드투어 '레디 투 비(READY TO BE)'의 열띤 열기를 잇는다. 7월에는 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 해외 여성 아티스트 사상 최초 입성에 빛나는 가나가와 닛산 스타디움에서 '글로벌 스타디움 아티스트'의 명성을 떨친다.

지동현 기자 ehdgus1211@segye.com

