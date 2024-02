그룹 노매드(도의, 상하, 원, 리버, 준호)가 28일 강남구 성암 아트홀에서 열린 데뷔 EP 'NOMAD' 발매기념 쇼케이스에 참석하고 있다.

그룹명 노매드와 동명의 EP 'NOMAD'에는 더블 타이틀곡 'No pressure'(노 프레셔)와 'California love'(캘리포니아 러브)를 비롯해 'Lights on'(라이츠 온), 'Eye 2 eye'(아이 투 아이), 'Automatic'(오토매틱), 'Let me love you'(렛 미 러브 유)까지 총 7곡이 수록되어 있다.

사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

