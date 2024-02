BTS 정국 ‘Standing Next to You’, 빌보드 ‘핫 100’ 16주 연속 진입…자체 최장 신기록

방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드 차트에서 신기록을 작성했다.

27일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(3월 2일 자)에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 전주 대비 62계단 오른 75위에, 이 앨범의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 메인 송차트 ‘핫 100’ 81위에 자리했다.

‘Standing Next to You’는 ‘핫 100’에 16주 연속 머무르며 정국이 내놓은 솔로곡 중 최장기 차트인 신기록을 세웠다. 정국은 지난 2022년 발표된 찰리 푸스와의 협업곡 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’로 이 차트에 17주 동안 랭크된 바 있어, ‘Standing Next to You’가 이를 넘어 롱런 인기를 이어갈지 주목된다.

‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에는 지민과 정국의 솔로곡들이 다수 포진했다. 정국의 ‘Seven (feat. Latto)’(27위), ‘Standing Next to You’(28위), ‘3D (feat. Jack Harlow)’(108위), 지민의 첫 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’(169위)가 ‘글로벌 200’에 자리했다. ‘글로벌(미국 제외)’에는 ‘Seven’(18위), ‘Standing Next to You’(24위), ‘3D’(74위), ‘Like Crazy’(125위)가 들었다.

한편, 지민의 ‘FACE’는 ‘월드 앨범’ 10위로 통산 42주 차트인하며 한국 솔로 가수 음반 최장기 차트인 기록 행진을 이어갔다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]