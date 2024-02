에이티즈, 英 오피셜 차트 12주 연속 차트인

에이티즈(ATEEZ)가 영국 차트에서 ‘미친 폼’으로 여전히 활약 중이다.

23일(현지시간 기준) 영국 오피셜 차트 집계에 따르면 지난해 12월 1일 발매된 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)’이 세부 차트에서 12주 연속으로 차트 인했다.

에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 영국 오피셜 앨범 차트에서 각각 ‘오피셜 스코티시 앨범 차트(Official Scottish Albums Chart)’ 48위, ‘오피셜 피지컬 앨범 차트(Official Physical Albums Chart)’ 52위, ‘오피셜 앨범 세일즈 차트(Official Albums Sales Chart)’ 56위에 자리했다.

특히 에이티즈는 정규 2집의 공식 활동이 종료되었음에도 불구하고 지난 11주 차에 영국 오피셜 앨범 차트의 세부 차트에서 최대 42계단 반등, 장기 흥행 질주를 보여주며 글로벌 팬들의 꾸준한 관심을 확인시켰다.

앞서 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 ‘오피셜 앨범 차트’와 미국 ‘빌보드 200’에 나란히 이름을 올렸고, 한터 주간 차트 2주 연속 1위, 서클 앨범 차트 1위, 라인 뮤직 실시간 앨범 차트 1위, 유나이티드 월드 차트 1위 등 각종 국내외 차트를 석권하며 폭발적인 인기를 입증했다.

뿐만 아니라 에이티즈는 K팝 보이그룹 최초로 미국 최대 규모의 음악 페스티벌인 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 출연 소식을 전했는가 하면, 해외 음반 행사인 ‘레코드 스토어 데이(Record Store Day)’의 ‘K팝 아티스트 오브 더 이어(K-Pop Artist Of The Year)’로 최초 선정되며 글로벌 인기를 빛냈다.

한편, 에이티즈는 2월 28일 일본 싱글 3집 ‘낫 오케이(NOT OKAY)’를 발매한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

