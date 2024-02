'천재시인' 이상의 삶 녹인 오페라→이솝이야기 뮤지컬…‘올해의 신작’ 5작품 공개

전통예술 '무한수렴의 멀티버스' (사진 제공=한국문화예술위원회)

한국문화예술위원회 주최로 우수 신작 발굴을 위한 지원사업 ‘2023 공연예술창작산실 올해의신작’ 선정작들이 3월에도 계속된다.

16일 첫선을 보인 창작뮤지컬 ‘이솝이야기’에 이어 전통예술 ‘무한수렴(無限收斂)의 멀티버스 -Multiverse of Infinite Convergence-’가 23일 개막을 앞두고 있다. 무용 ‘반가 : 만인의 사유지 (思惟地)’와 ‘웨어 이즈 더 래빗?’(Where is the Rabbit?), 창작오페라 ‘이상의 날개’ 등 3개 작품은 3월 초 관객과 만날 예정이다.

16일부터 4월 14일까지 충무아트홀 중극장 블랙에서 공연되는 창작뮤지컬 이솝이야기는 우리가 익히 알고 있는 그리스 설화 ‘이솝우화’에서 모티프를 얻었다. 2,600년 전 그리스 사모스 섬의 노예로 살던 한 이야기꾼의 이야기가 어떻게 오랜 세월 동안 사람들의 마음 속에서 전해져 내려올 수 있었는지, 이야기가 지닌 힘과 본질을 무대적 상상력으로 표현한 작품이다.

23일부터 24일까지 아르코예술극장 대극장에서 공연되는 전통예술 무한수렴의 멀티버스 -Multiverse of Infinite Convergence는 40년간 거문고와 함께해온 연주자 허윤정의 다채로운 음악세계를 집대성하여 국내외 13인 연주자들과 함께 무대에서 선보일 예정이다. 조명과 영상을 극적으로 활용하여 한 무대 안에서 전통, 현재, 미래가 공존하는 멀티버스를 표현하는 점이 눈에 띈다.

무용 '반가: 만인의 사유지'(사진 제공=문화예술위원회)

3월 1일부터 3일까지 아르코예술극장 대극장에서 공연하는 순헌무용단의 무용 반가 : 만인의 사유지는 현시대에 새롭게 주목받고 있는 금동미륵 반가사유상에 영감을 받은 융복합 장르의 무용 공연이다. 반가사유상 주제에 걸맞게 보살의 손동작을 활용하여 창작된 춤 외에도 이머시브 형태의 관객 몰입형 공연으로 연출된 점이 특징적이다.

무용 '웨어 이즈 더 래빗?'(사진 제공=한국문화예술위원회)

영국과 한국, 벨기에에서 활동 중인 안무가 허성임의 신작도 공개된다. 허 프로젝트의 무용 웨어 이즈 더 래빗?은 우리에게 친숙한 토끼를 매개체로 무의식 안에서 우리가 잊고 있었던 순수의 세계로 관객을 초대한다. 그간 춤을 통해 동시대의 질문을 담아내는 작업을 해온 안무가 허성임과 벨기에 니드컴퍼니의 안무가 그래이스 엘렌 바키가 12년이라는 시간을 함께 연구하며 탄생한 작품이다. 3월 1일과 2일에 대학로예술극장 대극장에서 만나볼 수 있다.

창작 오페라 '이상의 날개'(사진 제공=한국문화예술위원회)

대전오페라단의 창작오페라 이상의 날개는 소설가·수필가·건축가 등 다양한 분야에서 활약했던 천재시인 이상의 삶과 그가 남긴 작품에 영감을 받아 창작됐다. 난해함으로 유명한 이상의 시를 대중들이 공감하며 편하게 들을 수 있는 음악으로 새롭게 창작하고, 시인 이상이 처했던 삶과 초현실적 작품들을 한 데 융합한 이야기로 암울했던 식민지 경성 시대의 한 예술가의 순수한 갈망과 좌절을 형상화한다. 오는 3월 8일부터 10일까지 국립극장 달오름극장에서 선보인다.

지동현 기자

