싸이커스, 컴백 타이틀곡 ‘위 돈트 스톱’…인기도 활동도 멈춤 없다

싸이커스(xikers)가 2024년, 멈추지 않고 활약을 이어간다.

싸이커스는 16일 0시 공식 SNS를 통해 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’의 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트 이미지 속에는 각 멤버의 역동적인 사진이 삽입되어 있어 시선을 사로잡은 가운데, ‘트라이얼 앤 에러(웨어어바웃스)(Trial And Error(whereabouts))’, ‘위 돈트 스톱(We Don’t Stop)’, ‘레드 선(Red Sun)’, ‘슈퍼칼리프라질리스틱(Supercalifragilistic)’, ‘온갖 맛이 나는 젤리’, ‘브레이크 어 레그(Break A Leg)’까지 총 6곡의 제목이 기재되어 있다.

아울러 멤버 민재, 수민, 예찬은 작사 크레딧에 이름을 올리며 음악적 역량을 발휘한 가운데, 프로듀싱팀 ‘이드너리(Eden-ary)’가 전곡 작사 및 작곡에 참여했을 뿐만 아니라 같은 소속사 선배인 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 홍중도 작사에 힘을 보태며 신보에 대한 기대감을 갖게 했다.

싸이커스는 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러’로 ’하우스 오브 트리키(HOUSE OF TRICKY)’ 시리즈를 이어가며 독보적인 세계관을 선보이는 것은 물론, 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 증명하며 K팝 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다.

지난 10일(현지시간) 프랑스 파리에서 ‘‘트리키 하우스 : 퍼스트 인카운터’ 인 유럽(TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN EUROPE)’을 성공적으로 성료 하며 ‘글로벌 슈퍼루키’의 존재감을 빛낸 싸이커스는 ‘2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2024 iHeart RADIO MUSIC AWARDS)’의 ‘베스트 뉴 아티스트(케이팝)(BEST NEW ARTIST(KPOP))‘ 부문에 후보로 올랐고, 3월 개최되는 ‘케이콘 홍콩 2024(KCON HONG KONG 2024)’ 출연 소식을 전하는 등 계속해서 글로벌 활약을 이어갈 것을 예고했다.

한편, 싸이커스는 3월 8일 오후 2시 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러’를 발매하고, 컴백 활동에 돌입한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]