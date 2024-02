블랙핑크 리사가 눈부신 명품 미모를 과시했다.

사진=리사 인스타그램

1일 리사는 자신의 SNS에 “나의 두 번째 BB 시계 콜라보레이션 @bulgari 이 놀라운 작품을 만드는 데 참여하게 되어 매우 기대됩니다(My 2nd BB watch collaboration with @bulgari Super excited to be a part of making this amazing piece)”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 리사는 치명적인 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다. 국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 리사가 소속된 블랙핑크는 ‘BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] FINALE IN SEOUL’로 34개 도시, 66회차에 달하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 [BORN PINK]의 화려한 피날레를 장식했다.

정다연 온라인 기자

