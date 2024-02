에이티즈, 공식 캐릭터 애니티즈 출시…싱크로율 100%

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 공식 캐릭터를 출시한다.

31일 에이티즈는 공식 SNS를 통해 공식 캐릭터 '애니티즈(ANITEEZ)'의 콘셉트 카드를 공개했다.

공개된 이미지에는 에이티즈 멤버들의 특징을 고스란히 담아낸 애니티즈 캐릭터가 높은 싱크로율을 자랑해 눈길을 끌었으며, 각 캐릭터의 이름을 포함하여 '소중한 것', '좋아하는 컬러' 등 8인 8색의 매력을 뽐낸 정보가 적혀 있어 재미를 더했다. 특히 에이티즈 멤버들은 애니티즈의 디자인, 컬러, 네이밍 등 캐릭터 디벨롭 과정에 적극적으로 참여하며 각자의 센스를 발휘했다는 후문이다.

앞서 27일 에이티즈의 2024 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)' 서울 공연장에서는 애니티즈 각 캐릭터 얼굴의 일부만 공개한 VCR 영상이 깜짝 상영되었고, 28일에 공식 유튜브 채널에 '애니원 노우 에이티즈?(ANYone know ATEEZ?)'라는 제목의 공식 티저 영상을 업로드했다.

이에 애니티즈는 당시 공연장을 찾았던 관객들은 물론 유튜브로 공개된 영상을 접한 전 세계 팬들 사이에서 폭발적인 언급량을 자랑하며 화제에 올랐고, 이어 지난 29일 공개된 실루엣 포스터의 '유 앤 아이, 위 아 더 세임?(You and I, we are the same?)'이라는 문구가 호기심을 자극한 바 있다.

이러한 티저 콘텐츠에 이어 공개된 이번 콘셉트 카드 이미지 또한 '애니티즈'가 앞으로 펼칠 프로젝트에 대한 관심을 불러일으키며 팬들의 기대감 또한 높아지고 있는 중.

한편, 에이티즈는 지난 1월 27일과 28일 서울에서 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워’ 막을 올렸으며 2월 3일과 4일에는 일본 사이타마 슈퍼 아레나에서 공연을 이어간다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

