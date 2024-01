3월 K-POP 어워즈 온다…KM차트 USA어워즈 예선 투표 2월 1일 시작

글로벌 스탠다드 K-POP 차트, 'KM차트'가 3월 27일 개최 예정인 2024 USA(Universal Superstar Awards)의 예선 투표 시작을 발표하면서 K-POP 팬들의 관심을 얻고 있다. 이번 투표 기간은 2월 1일부터 14일까지로, USA어워즈 본선행 티켓을 잡기 위한 중요한 대목이다.

2024 USA 투표는 'Universal Super Icon', ' Universal Golden Best', ' Universal Best Popularity(남/녀)', ' Universal Next Generation(남/녀)', ' Universal Super Rookie' 총 7개 부문에서 본선 진출자를 선정하는 투표가 진행될 예정으로 국내외 종횡무진 활약하며 사랑받아온 K-POP 스타들이 후보로 대거 선정돼 열띤 경쟁을 선보일 것이다.

'Universal Super Icon' 부문에서는 ▲NCT 127 ▲방탄소년단 (BTS) 뷔 ▲방탄소년단 (BTS) 정국 ▲블랙핑크(BLACKPINK) 지수 ▲세븐틴 (SEVENTEEN) ▲임영웅 포함 21명(팀) 아티스트가 예선 후보로 올랐으며, 'Universal Golden Best' 부문에는 ▲뉴진스 (NewJeans) ▲스테이씨 (STAYC) ▲아이브 (IVE) ▲에이티즈 (ATEEZ) ▲강다니엘 ▲김호중 포함 22명(팀) 아티스트가 예선 후보 명단에 올랐다.

'Universal Best Popularity(남)' 부문에서는 ▲NCT DREAM ▲방탄소년단 지민 ▲비투비 ▲스트레이 키즈 ▲에이티즈 ▲제로베이스원 포함 55명(팀)이, 'Universal Best Popularity(여)' 부문에서는 ▲(여자)아이들 ▲블랙핑크 제니 ▲시크릿넘버 ▲엔믹스 ▲오마이걸 ▲케플러 포함 52명(팀) 아티스트가 예선 후보 명단에 올라 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

'Universal Next Generation(남)' 부문에서는 ▲엔싸인 (n.SSign) ▲호라이즌 (HORI7ON) ▲플레이브 (PLAVE) ▲소디엑 (XODIAC) ▲앤팀 (&TEAM) ▲보이넥스트도어 (BOYNEXTDOOR) ▲라이즈 (RIIZE) 포함 20명(팀)이 명단에 올랐고, ' Universal Next Generation(여)' 부문에서는 ▲니쥬 (NiziU) ▲라잇썸 (LIGHTSUM) ▲라필루스 (Lapillus) ▲퀸즈아이 (Queenz Eye) ▲키스 오브 라이프 (KISS OF LIFE) ▲비비지 (VIVIZ) 포함 22명(팀)이 새로운 시대의 아이콘이 되기 위한 경쟁을 펼칠 것으로 보인다.

'Universal Super Rookie' 부문에서는 ▲원팩트 (ONE PACT) ▲판타지보이즈 (FANTASY BOYS) ▲이븐 (EVNNE) ▲루셈블 (Loossemble) ▲엘즈업 (EL7Z UP) 포함 차세대 스타로서의 잠재력을 선보이는 23명(팀)의 아티스트들이 이름을 올려 팬들의 관심을 받고 있다.

KM차트 2024 유니버셜 슈퍼스타 어워즈 예선 투표는 ‘마이원픽’, ‘아이돌챔프’ 2개 앱에서 참여 가능하다. 각 부문별 후보 아티스트 목록은 KM차트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 2024 USA 예선 투표 종료 후 2월 23일부터 3월 14일까지 약 3주간 2024 USA 본선 투표가 예정돼 있으며, 최종 어워즈 결과는 3월 27일 경희대학교 평화의 전당에서 열리는 ‘2024 USA’에서 확인할 수 있다.

KM차트 2024 USA에서는 K-POP, 트로트, 발라드, 힙합 등 다양한 음악 장르를 아우르며 활약한 아티스트들이 특별한 무대를 선보일 예정이다. 2024 USA어워즈는 23년도 K-POP을 빛낸 아티스트들을 독려하며 다양한 계층 및 K-POP을 사랑하는 국내외 팬들과 함께하는 축제의 장이 될 것으로 기대된다.

