가수 선미가 섹시한 매력을 과시했다.

사진=선미 인스타그램

30일 선미는 자신의 SNS에 “삼성 갤럭시 AI 페스티벌에서 즐거운 시간을 보냈습니다♥ 마닐라에서 miyane를 다시 볼 수 있기를 기대해(Had a great time at the Samsung Galaxy AI festival♥ Look forward to seeing miyane in Manila again)”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 선미는 블랙 드레스 차림으로 치명적인 매력을 뽐냈다. 국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 선미는 지난해 10월 여덟 번째 디지털 싱글 ‘STRANGER’를 발매했다.

정다연 온라인 기자

