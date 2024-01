‘컨디션 난조’ (여자)아이들 민니, 걱정 속 미모 폭발 [스타★샷]

컨디션 난조로 휴식을 발표한 (여자)아이들 민니가 누리꾼들의 우려 속에서 여전히 빛나는 미모를 과시했다.

사진=민니 인스타그램

사진=민니 인스타그램

사진=민니 인스타그램

30일 민니는 자신의 SNS에 “Discover the new @miumiu upcycled collection in the store #MiuMiuUpcycled”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 민니는 섹시한 청재킷을 걸친 채 치명적인 매력을 뽐냈다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다. 한편으로는 민니의 건강 상태에 대해 우려의 목소리를 높였다.

한편, 이날 한 매체는 민니와 우기가 이번 주 진행되는 음악 프로그램의 신곡 ‘슈퍼레이디’(Super Lady) 컴백 무대에 오를 예정이라고 보도했다. 보도에 따르면, 이번 결정은 완전체 컴백을 놓칠 수 없다는 멤버들의 강력한 의지에 따른 것이라고. 민니와 우기는 이번주 음악 방송 프로그램 컴백 무대에 오른 뒤 추후 일정에 관해서는 상황을 지켜볼 예정이라고 전했다.

정다연 온라인 기자

