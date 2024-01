NCT WISH, 데뷔부터 韓∙日 동시 공략 나선다 [SW뮤직]

엔시티 위시(NCT WISH)가 한국과 일본 동시 공략에 나선다.

30일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엔시티 위시는 2월 21일 ‘에스엠타운 라이브 2024 에스엠씨유 팰리스 @도쿄(SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO)’ 도쿄돔 공연에서 데뷔 무대를 펼친다. 이어 2월 28일 데뷔 싱글 ‘위시(WISH)’를 동시 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다.

엔시티 위시는 지난해 9월 서바이벌 프로그램 ‘엔시티 유니버스 : 라스타트(NCT Universe : LASTART)를 통해 결성된 팀으로, 평균 연령 18.3세로 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야까지 한국인 2명, 일본인 4명으로 이뤄졌다. 특히 이들이 데뷔하면서 7년 동안 이어온 NCT의 개방성과 무한확장은 종료된다.

엔시티 위시는 엔시티의 지역 연고라는 특징에 부합할 수 있도록 일본을 기반으로 만들어진 팀이면서도, 기존 현지화 그룹들과는 차별화된 특징을 지녔다. 바로 한국과 일본 시장을 동시에 공략하는 것. 기존 전략이 현지 선 데뷔 후 그 성과를 기반으로 세계 시장으로 진출하는 방식이었다면, 엔시티 위시는 여느 K팝 그룹과 동일하게 글로벌 데뷔를 통해 한국과 일본을 동시에 공략하는 투트랙 전략을 취한다.

이에 엔시티 위시는 데뷔 싱글 위시부터 한국어와 일본어 2가지 버전으로 발표함은 물론 한국과 일본의 다양한 방송에도 출연할 계획이며, 양국에서 팬들과 가깝게 만날 수 있는 자리도 자주 마련하기 위해 준비 중으로, 한국과 일본 음악 시장에서 동시에 성공을 거두며 현지화 전략의 새로운 방향성을 제시하고, 효과적인 성공모델이 될 것으로 기대된다. 더불어 엔시티의 슬로건이 ‘투 더 월드(To The World)’인 만큼 엔시티 위시 역시 한국과 일본에서 입지를 탄탄하게 굳힌 후 글로벌 시장으로 활동 반경을 확장해 나갈 계획이어서, 이들이 펼쳐갈 활약에 이목이 집중된다.

26일에는 미국 그래미닷컴(Grammy.com)이 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2024년 주목해야 할 K팝 신인 11팀 (11 Rookie K-Pop Acts To Know In 2024)’에 선정됐다. 그래미닷컴은 “엔시티 위시의 데뷔가 임박한 가운데, 지난해 말 프리 데뷔 싱글 ‘핸즈 업(Hands Up)’과 ‘(위 고!(We Go!)’를 발표하며 전 세계에 다이내믹하고 밝은 에너지를 전파했다”고 호평받았다.

‘위시 포 아워 위시(WISH for OUR WISH)라는 캐치프레이즈 아래 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 밝힌 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야는 지난해 9월부터 엔시티 뉴 팀(가칭)으로 프리 데뷔 활동을 펼쳤으며, 일본 9개 도시 24회에 걸친 프리 데뷔 투어를 성공적으로 마치는 등 정식 데뷔 전부터 현지 활동의 탄탄한 기반을 쌓아왔다. 엔시티 위시가 팀명과 포부처럼 전 세계 모든 음악 팬에게 강력한 희망의 에너지를 전파하는 ‘위시 아이콘’이 될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

