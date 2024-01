키스오브라이프, ‘Nobody Knows’ 뮤직비디오 1000만 뷰 돌파…역주행 열기 심상치 않다

KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 세 번째 천만 뷰를 달성했다.

지난해 11월 발매된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 두 번째 미니 앨범 'Born to be XX'의 더블 타이틀곡인 'Nobody Knows' 뮤직비디오는 최근 유튜브 조회 수 천만 회를 넘어섰다. 이는 '쉿 (Shhh)'과 'Bad News'에 이어 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 세 번째로 1000만 뷰를 돌파한 영상으로 데뷔 후 모든 타이틀곡을 1000만 조회 수를 달성하는 기염을 토했다.

'Nobody Knows'는 기존 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 선보였던 강렬한 힙합 무드에서 벗어난 곡으로 페미닌한 R&B 사운드와 멤버들의 개성 넘치는 보컬, 관능적인 퍼포먼스를 더했다. 특히 최근 가요계의 트렌드와는 다르지만 이들만의 개성을 느낄 수 있는 곡 스타일부터 절도 있는 엉덩이춤을 비롯해 멤버들의 매력적인 춤선과 합이 돋보이는 퍼포먼스는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)를 팔색조 매력을 갖춘 완성형 걸그룹으로서 존재감을 각인시키고 있다.

앨범 활동이 끝났음에도 음원 차트 역주행을 기록하며 주목을 받았던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 여전히 뜨거운 상승세를 이어가고 있다. 지난 19일부터 25일까지 유튜브 뮤직 한국 인기곡 TOP 100 차트에서는 'Bad News'가 36위, 'Nobody Knows'가 47위를 기록했고 세계 최대 음원 플랫폼인 스포티파이에서 1월 기준 전체 스트리밍 수가 2000만 회를 돌파하는 등 글로벌 팬들의 두터운 지지도 이어지고 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]