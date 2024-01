트와이스 ‘I GOT YOU’ 일부 음원 추가 공개…잔디밭 위 봄의 생기 머금었다

트와이스가 포근한 감성이 물씬 느껴지는 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유) 일부 음원을 추가 공개했다.

트와이스는 2월 23일 미니 13집 'With YOU-th'(위드 유-스) 발매에 앞서 2일 새 싱글 'I GOT YOU'를 선공개하고 분위기를 예열한다. JYP엔터테인먼트는 1월 5일 공식 SNS 채널에 'I GOT YOU' 음원 일부를 첫 선보인 데 이어 29일 오후 2시 두 번째 구간 선공개 티저를 오픈했다.

공개된 영상 속 트와이스는 따스한 햇살이 비치는 잔디밭 위 봄의 생기를 머금은 청초한 매력을 뽐냈다. 아홉 멤버가 함께 사진 찍는 장면은 몽글몽글한 감정을 자아냈다. 여기에 심플한 드럼 패턴으로 완성한 벅차오르는 사운드와 "Just like we always do"라는 노랫말이 어우러져 완곡을 향한 기대감을 높였다.

선공개 싱글 'I GOT YOU'는 트와이스의 우정, 사랑, 청춘을 느낄 수 있는 곡으로 따스한 가사와 보컬 하모니가 특징이다. 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100'에 연속 진입한 'The Feels'(더 필즈)와 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)를 잇는 새 오리지널 영어 음원으로 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.

'I GOT YOU'가 수록될 새 미니 앨범 'With YOU-th'는 트와이스가 2023년 3월 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비) 이후 약 1년 만에 완전체로 선보이는 신작이다. 이들은 2월 2일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 선공개 영어 싱글 'I GOT YOU'로 컴백 열기를 달구고 23일 오후 2시 신보 'With YOU-th'를 정식 발매한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]