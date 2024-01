샤이니 키, 1년 3개월 만의 솔로 콘서트 성황…역시 만능 치트‘키’

샤이니 키가 약 1년 3개월 만의 국내 단독 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

키 솔로 콘서트 ‘2024 KEYLAND ON : AND ON’(2024 키랜드 온 : 앤 온)은 1월 27~28일 서울 올림픽핸드볼경기장에서 개최됐으며, 마지막 날 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스 등을 통해 동시 생중계되어, 양일간 약 1만 명의 전 세계 팬들과 함께 했다. 특히 2022년 10월 ‘KEY CONCERT - G.O.A.T(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND(키 콘서트 - 지오에이티(그레이스트 오브 올 타임) 인 더 키랜드)’ 이후 약 1년 3개월 만에 개최하는 국내 단독 공연으로 높은 관심이 집중됐다.

이번 콘서트는 타이틀 ‘온: 앤 온’의 의미에 맞게 현재에 멈추지 않고 끊임없이 앞으로 나아가는 아티스트 키의 다양한 면모를 만날 수 있는 스테이지로 채워졌으며, 황상훈 SM 퍼포먼스 디렉터와 공동제작사 크림라이브유나이티드가 함께 연출해 포스터 이미지 속 벤딩 머신을 LED와 레이허를 활용한 무대 장치로 구현, 벤딩 머신의 스위치가 가동된 후 공연이 시작되는 스토리텔링을 담은 오프닝 등 곳곳에서 키 특유의 유니크하고 콘셉추얼한 매력을 폭발했다.

키는 이번 공연 전반에 걸쳐 밴드 세션의 풍성한 연주와 함께 완성도 높은 라이브 퍼포먼스를 꾸몄으며, ‘BAD LOVE’, ‘가솔린 (Gasoline)’, ‘Killer’, ‘Good & Great’ 등 히트곡과 두 번째 미니앨범 수록곡 ‘Can't Say Goodbye’, ‘CoolAs’, ‘Live Without You’, ‘Intoxicating’, ‘Mirror, Mirror’ 등 총 22곡의 다채로운 스테이지를 펼쳐 현장을 뜨겁게 달궜다.

더불어 세련된 분위기의 영어곡 ‘Imagine’, ‘Helium (헬륨)’, ‘Another Life’, 에너제틱한 일본 솔로 데뷔곡 ‘Hologram’ 등 글로벌 음악 팬들의 큰 사랑을 받은 곡은 물론, ‘Easy To love’, ‘미워 (The Duty of Love)’ 등 오랜만에 콘서트를 통해 선보인 곡을 포함한 새롭고 알찬 세트리스트로 열띤 반응을 얻었다.

특히 포스터 이미지에 등장한 벤딩 머신을 무대 장치로 구현, 벤딩 머신의 스위치가 켜진 후 공연이 본격적으로 시작되는 오프닝을 비롯한 콘셉추얼하고 유니크한 연출과 앞서 활동한 타이틀 곡들의 의상을 변주한 스타일링 등도 어우러져 오직 키와 ‘키랜드’만이 보여줄 수 있는 특별함의 정점을 찍었다.

또한 현장을 찾은 팬들은 팬 라이트를 힘차게 흔들고 폭발적인 함성과 환호를 보내며 공연을 열정적으로 즐겼으며, ‘KEY와 함께한 모든 순간 Good & Great’, ‘키랜드 영원히 ON : AND ON’이라는 문구가 적힌 슬로건, 키의 시그니처 캐릭터인 ‘복실이’ 이미지와 ‘GOOD JOB!’ 메시지를 담은 부채, 앙코르 직전 ‘가솔린 (Gasoline)’과 ‘Good & Great’ 떼창 등 키를 위해 다양한 이벤트를 준비해 눈길을 끌었다.

공연 말미 ‘I Can’t Sleep’과 ‘가솔린 (Gasoline)’으로 앙코르를 장식한 키는 관객의 열화와 같은 요청에 따라 ‘Forever Yours’를 즉흥적으로 추가 선곡해 앙코르의 앙코르를 선사, 팬들과 더욱 가깝게 호흡하며 환상적인 ‘키랜드’를 성황리에 마무리한 것은 물론, “밴드 라이브를 해야 해서 다른 공연보다 긴장했는데 여러분이 호응을 크게 해 주셔서 힘이 닿은 것 같다. 많이 사랑해 주셔서 감사하다. 이번 공연의 기억이 살아갈 힘과 에너지가 되면 좋겠다”며 팬들에게 고마움을 전한 후 앞으로도 다양한 활동을 이어갈 것을 예고해 올 한 해 활약의 기대감을 높였다.

한편 솔로 콘서트를 성공적으로 마무리한 키는 올해도 다방면에서 활발히 활동하며 대체불가한 '만능 치트키' 활약을 이어간다.

