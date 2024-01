뉴진스, ‘빌보드 위민 인 뮤직 어워드’서 ‘올해의 그룹상’ 수상 쾌거

뉴진스(NewJeans)가 미국 유수의 음악 시상식에서 또 하나의 트로피를 추가하게 됐다.

24일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 ‘2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워드(2024 Billboard Women In Music Awards)’ 수상자 명단에 따르면, 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 ‘올해의 그룹상(Group of the Year Award)’을 수상한다. K-팝 여성 아티스트로 이 부문에서 상을 받는 것은 뉴진스가 처음이다. 뉴진스는 오는 3월 6일 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터(YouTube Theater)에서 열리는 이 시상식에 참석할 예정이다.

2007년 시작된 ‘빌보드 위민 인 뮤직 어워드’는 한 해 음악산업에 큰 영향을 끼친 최고의 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 시상하는 시상식이다. 올해 마렌 모리스(Maren Morris), 아이스 스파이스(Ice Spice), 찰리 XCX(Charli XCX), 카일리 미노그(Kylie Minogue), 템스(Tems) 등 글로벌 톱 여성 아티스트들이 부문별 수상자로 선정된 가운데, 뉴진스는 유일한 K-팝 여성 아티스트로 이름을 올리며 이들과 어깨를 나란히 함으로써 전 세계적인 위상을 입증했다.

뉴진스는 2023년 한 해 글로벌 음악시장을 강타했다. 이들은 두 번째 EP ‘Get Up’으로 K-팝 그룹 중 데뷔 후 최단기간(1년)에 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위(2023년 8월 5일 자)에 올랐다. 이 음반이 26주 연속 이 차트에 머무르며 뉴진스는 K-팝 걸그룹 최장기간 차트인 타이기록을 세웠다.

