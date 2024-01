윤종신·에디킴, 'track by YOON' 신곡 '괜찮아지겠지'…23일 발매

프로듀서 윤종신과 가수 에디킴이 음악 프로젝트 ‘track by YOON’의 신곡 티저를 공개했다.

오는 23일, 미스틱스토리 대표 프로듀서 윤종신이 가수 에디킴과 함께한 ‘track by YOON (트랙 바이 윤)’ 네 번째 프로젝트 ‘track by YOON: 괜찮아지겠지’ 발매를 앞둔 가운데, 최근 미스틱스토리는 ‘track by YOON’ 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 ‘괜찮아지겠지’의 티저 이미지와 첫 번째 티저 영상을 공개했다.

먼저, 차례대로 공개된 티저 이미지 ‘track Moments (트랙 모먼트)’에서는 행복한 한때를 보내고 있는 연인의 모습과 함께 ‘함께 손잡고 거닐었던 둘만의 공간. 둘이면 괜찮았던 시간’이라는 문구가 함께 담겼고, 긴 터널에 남자가 앉아있는 이미지와 엉망이 된 채 버려진 손전등, 남자를 안고 있는 여자의 모습과 함께 ‘따라오는 그녀를 애써 무시했다. 나는 손전등을 껐다. 그날, 그녀를 잃었다’라는 문구로 연인의 관계 변화를 암시했다.

이어, 지난 20일 첫 공개된 티저 영상에서는 엉망이 된 방 안 침대에 누워 천장을 바라보며 손전등을 켰다 끄는 동작을 반복하다가 이내 눈물을 흘리고 마는 남자의 모습과 이어지는 허밍이 짙은 여운을 남겼다. 또한 오늘(22일) 공개된 이미지에는 붉은 빛이 비추는 창문에 기대어 밖을 바라보고 있는 의미심장한 모습과 함께 ‘그날 이후, 모든 게 다 엉망이다. 내 공간도, 나 자신도’라는 문구로 미스터리한 분위기를 극대화했다.

이 가운데, 한 편의 영화를 연상시키는 티저 이미지와 뮤직비디오에 출연한 주인공은 ‘우리들의 블루스’에서 최한수(차승원 분)의 아역으로 주목받고, 작년에는 ‘스틸러 : 일곱 개의 조선통보’, ‘킹더랜드’에 연이어 출연하며 많은 사랑을 받은 배우 김재원과 작년 초 웨이브 오리지널 예능 ‘좋아하면 울리는 짝!짝!짝!’에 ‘자스민’이라는 별명으로 출연, 최종 우승을 차지한 배우 정승희로, 두 사람이 곡과 함께 만들어낼 시너지에도 관심이 집중되고 있다.

한편, 프로듀서 윤종신과 가수 에디킴이 함께한 ‘track by YOON: 괜찮아지겠지’는 내일(23일) 오후 6시 발매될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

