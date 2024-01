'JYP 신인' VCHA 케일리, 상큼 에너지 뿜뿜

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 글로벌 걸그룹 VCHA(비춰) 멤버 케일리가 데뷔 싱글 개별 티저 속 통통 튀는 에너지를 뿜어냈다.

VCHA(렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지, 케일리)는 1월 26일 데뷔 싱글 'Girls of the Year'(걸즈 오브 더 이어)를 정식 발매한다. 지난 15일부터 공식 SNS에 단체 포토와 멤버 렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지의 개인 티저를 순차 오픈했고 21일 오후 2시에는 마지막 주자 막내 케일리의 개별 포토를 게재했다.

사진 속 케일리는 커다란 선물 상자, 달콤한 케이크를 들고 파티 주인공처럼 행복한 미소를 지었다. 또 다른 포토에서는 스포트라이트 아래 초롱초롱한 눈빛이 정식 데뷔를 앞둔 설렘을 느껴지게 해 이목을 집중시켰다.

VCHA의 정식 데뷔곡 'Girls of the Year'는 '올해를 대표하는 소녀들이 되겠다'는 여섯 멤버의 단단한 목표와 자신감이 느껴지는 노래로 마르쿠스 앤더슨(Marcus Andersson), 로렌 아퀼리나(Lauren Aquilina), 클로이 라티머(Chloe Latimer) 등 유수 작가진이 함께 완성했다. 동명의 데뷔 첫 싱글에는 타이틀곡을 필두로 'XO Call Me'(엑스오 콜 미)까지 두 트랙이 실린다.

6인조 신인 걸그룹 VCHA는 K팝 대표 기획사 JYP와 유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 산하 빌보드 선정 미국 내 NO.1 레이블 리퍼블릭 레코드가 협업한 초대형 프로젝트 'A2K'(에이투케이, America2Korea)를 통해 탄생했다. 최근에는 미국 그래미닷컴의 '2024년 주목해야 할 아티스트 25(25 Artists To Watch In 2024)', 미국 매거진 나일론(NYLON)의 '2024 가장 기대되는 22개 앨범'에 선정되며 전 세계 관심을 입증하고 있다.

한편 VCHA는 1월 26일(금) 오후 2시 첫 싱글 'Girls of the Year'를 발매하고 정식 데뷔를 알리며, 같은 날 오후 3시에는 온라인 라이브를 진행하고 특별한 날을 기념한다. 특히 오는 2월 2일(이하 현지시간)과 3일 멕시코 멕시코 시티 포로 솔, 6일과 7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키, 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 열리는 트와이스 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환 공연 오프닝 무대를 장식하고 관중의 눈도장을 받는다.

