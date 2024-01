NCT WISH, 청룡의 기운 안고 2월 전격 데뷔

NCT의 마지막 팀 NCT WISH(엔시티 위시)가 오는 2월 전격 데뷔한다.

NCT WISH는 NCT 멤버를 선발하는 서바이벌 프로그램 ‘NCT Universe : LASTART’(엔시티 유니버스 : 라스타트)를 통해 결성된 팀으로, 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야 6명의 멤버가 한국과 일본을 기반으로 글로벌한 활약을 펼칠 신예다.

멤버들과 팬들의 간절한 소망이 맞닿아 탄생한 팀을 의미하는 팀명 WISH는, ‘WISH for Our WISH’(위시 포 아워 위시)라는 캐치프레이즈 아래 NCT WISH의 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 담고 있다.

특히 NCT WISH는 평균 연령 18.3세의 Young(영)하고 순수한 매력을 지닌 팀인 만큼 NCT WISH만의 색깔을 담아 맹활약할 예정이며, 전 세계 모든 음악 팬들에게 강력한 희망의 에너지를 전파하는 ‘WISH 아이콘’이 되겠다는 각오를 지녔다.

오늘(18일) 0시 NCT WISH 공식 SNS 채널에는 NCT WISH가 보여줄 팀 컬러를 표현한 ‘NCT WISH : WISH for Our WISH’ 영상이 공개됐으며, 새로운 출발점 앞에 선 청춘 NCT WISH의 모습은 물론, 멤버들의 천진하면서도 꾸밈없는 매력이 몽환적인 영상미와 어우러져 시선을 사로잡았다.

한편, NCT WISH는 2023년 9월부터 NCT NEW TEAM(엔시티 뉴 팀, 가칭)으로 프리 데뷔 활동을 펼쳤으며, 일본 9개 도시 24회에 걸친 프리 데뷔 투어를 성공적으로 마치는 등 정식 데뷔 전부터 현지 활동의 탄탄한 기반을 쌓은 바, NCT WISH로 이어갈 행보에 이목이 집중된다.

