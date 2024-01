에이티즈, 美 ‘빌보드 200’ 6주 연속 차트인

에이티즈가 미국 ‘빌보드 200’에서 6주째 호성적을 지속하고 있다.

미국 빌보드 최신 차트(1월 20일 자)에 따르면, 지난 12월 1일 발매한 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)’이 ‘빌보드 200’ 차트에서 195위를 차지했다.

에이티즈의 정규 2집 더 월드 에피소드 파이널 : 윌은 발매 직후 ‘빌보드 200’ 차트에서 1위로 첫 진입하여 자체 최고 성적을 기록한 것에 이어, 해당 차트에 6주 연속으로 이름을 올리며 자체 최장기 기록을 새로 썼다.

지난주 에이티즈의 더 월드 에피소드 파이널 : 윌은 ‘빌보드 200’에 5주 연속 진입하며 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP.2 : OUTLAW)’와 함께 자체 최장 차트인 타이기록을 세운 바 있다. 잇달아 이번 주에도 이름을 올리며 정규 2집으로 빌보드 200 최장 진입 기록을 세우며 놀라운 성적을 다시 한 번 달성했다.

에이티즈는 앨범 공식 활동이 종료되었음에도 불구하고 꾸준한 글로벌 인기를 보여주며 장기 흥행을 이어가고 있는 가운데, K팝 보이그룹 중 최초로 미국의 최대 뮤직 페스티벌인 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 출연 소식을 알렸다. 이에 글로벌 대세의 독보적인 명성을 뽐낸 에이티즈가 코첼라에서 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 벌써부터 많은 기대가 모이고 있는 중이다.

한편, 에이티즈는 이달 27일과 28일 양일간 서울 잠실실내체육관에서 2024년 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)’ 포문을 연 후, 2월 3일과 4일 일본 사이타마 슈퍼 아레나에서 공연을 이어간다.

