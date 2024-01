쓰러지고 상황극까지…라이즈 ‘LOVE 119’ 챌린지 열풍

라이즈(RIIZE)의 신곡 ‘Love 119’(러브 원원나인) 인기를 타고 다양한 버전의 챌린지 역시 화제를 모으고 있다.

이번 ‘Love 119’ 챌린지는 멤버 쇼타로와 원빈이 직접 만든 ‘1-1-9’ 포인트 제스처를 따라하는 버전 뿐만 아니라, 첫사랑을 응급 상황에 빗대어 표현한 가사에 맞춰 상대를 보고 깜짝 놀란 이후 사랑에 빠져 쓰러지는 듯한 반전 상황극 버전도 공개되어 재미를 배가시켰다.

동시에 지난주부터 원곡을 배속한 스페드 업(Sped Up) 음원을 챌린지에 활용, ‘뺏긴 My heart that girl’s a killer’라는 노랫말에 따라 상대에게 마음을 뺏기고 겁을 내는 것 같은 동작으로 구성된 유쾌한 버전도 새롭게 업로드되며 ‘Love 119’을 더욱 다채롭게 즐길 수 있도록 했다.

특히 챌린지 영상이 게재되는 라이즈의 공식 SNS 계정도 주목받으며, 오늘(16일) 기준 틱톡 계정 콘텐츠 누적 조회수가 5억뷰에 육박하고 누적 ‘좋아요’ 수 역시 1억을 돌파함은 물론, 인스타그램 계정 팔로워가 300만을 넘어 라이즈를 향한 전 세계 팬들의 높은 관심을 다시 한번 증명했다.

또한 ‘Love 119’은 지난 15일 멜론 TOP100 차트 11위 및 주간 차트 22위로 자체 최고 순위를 경신했으며, 벅스 주간 차트 1위, 유튜브 한국 인기 뮤직비디오 주간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 한국 음악 주간 차트 1위 등 실시간, 일간 차트를 넘어 주간 차트에서도 뜨거운 인기를 얻고 있다.

한편, 라이즈는 싱글 ‘Love 119’ 공개를 기념해 한국과 일본에서 팝업스토어 ‘RIIZE UP’(라이즈 업)을 개최하며, 한국 팝업스토어는 1월 18일까지 서울 현대백화점 신촌점 U-PLEX B2에서 진행된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

사진=SM엔터테인먼트 제공

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]