동방신기, 홍콩의 밤을 물들인 붉은빛 물결

동방신기가 홍콩 콘서트로 아시아 투어의 포문을 화려하게 열었다.

동방신기는 지난 13일 홍콩 아시아월드 엑스포(AsiaWorld-Expo)에서 ‘2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN HONG KONG’(2024 동방신기 콘서트 [20&2] 인 홍콩)을 개최, 공연 전석 매진을 기록하며 동방신기의 굳건한 현지 인기와 티켓 파워를 실감케 했다.

이날 공연에서 동방신기는 ‘Hug’, ‘Rising Sun (순수)’, ‘풍선 (Balloons)’, ‘주문-MIROTIC’, ‘Wrong Number’, ‘왜 (Keep Your Head Down)’, ‘Catch Me’, ‘Something’, ‘운명 (The Chance of Love)’ 등 레전드 히트곡 무대부터 유노윤호의 화려한 퍼포먼스가 돋보이는 ‘Vuja De’, 최강창민의 압도적인 포스가 느껴지는 ‘Devil’ 등 솔로 무대까지 다채로운 스테이지를 연이어 선보이며 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

또한 이번 정규 9집의 타이틀 곡 ‘Rebel’을 비롯해 ‘Down’, ‘Rodeo’, ‘Jungle’, ‘Life's A Dance’, ‘The Way U Are (Unplugged Ver.)’ 등 다양한 매력의 신곡 무대, ‘믿어요’, ‘Love In The Ice’, ‘I'll Be There’ 등 유노윤호와 최강창민의 감미로운 하모니가 인상적인 발라드 무대 등 동방신기만이 할 수 있는 명품 공연으로 현지 팬들을 단숨에 매료시켰다.

이에 관객들 역시 공연 내내 뜨거운 함성과 환호를 보내고 팬라이트를 흔들며 객석을 붉은빛으로 물들인 것은 물론, 한국어로 떼창하며 동방신기의 공연을 열광적으로 즐겼다.

한편, 동방신기는 오는 2월 3일 태국 방콕 유니온 홀 2(Union Hall 2)에서 아시아 투어를 이어간다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]