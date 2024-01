구원 본부장 넘어…'이준호의 모든 것' 보여준 '다시 만나는 날' 단콘

이준호가 약 5년 만에 국내 단독 솔로 콘서트 ‘다시 만나는 날’을 개최했다.

지난 13일부터 14일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘2024 이준호 콘서트 <다시 만나는 날>’이 펼쳐졌다.

이번 공연은 2023년 7월과 8월 진행된 일본 솔로 아레나 투어 ‘이준호 아레나투어 2023 마타 아에루 히(다시 만나는 날)’의 연장선이자 마무리 공연이다.

2019년 3월 ‘준호 더 베스트 인 서울’ 이후 5년 만에 전개하는 국내 단독 솔로 콘서트로 화제를 모으며 2회 공연 모두 완판, 매진됐다.

이준호는 반가운 단콘을 통해 팬들이 보내준 월드와이드 사랑에 화답한다.

이준호는 지난해 배우와 가수를 오가며 재능을 드러냈다. 2023년 주연을 맡은 JTBC 드라마 '킹더랜드'에서 탄탄한 연기 스펙트럼으로 많은 시청자들을 매료했고, 넷플릭스 글로벌 톱 10 웹사이트 내 TV(비영어) 부문 세 차례 1위를 차지하며 2022년 MBC '옷소매 붉은 끝동'에 이어 주연작 흥행에 성공했다.

2023년 12월에는 '2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES'(2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀)에서 올해의 배우를 수상하며 해당 시상식에서 2년 연속 배우 부문 최고 영예를 안았고, '2023 APAN STAR AWARDS'(2023 에이판 스타 어워즈)에서도 대상 트로피를 들어 올렸다.

2023년 7월과 8월 일본에서 솔로 아레나 투어를 성료한데 이어 10월부터 12월까지 아시아 8개 지역에서 열린 단독 팬미팅 투어를 통해 현지 팬들과 만났다. 11월에는 직접 곡 작업에 참여한 스페셜 싱글 'Can I (Korean Ver.)', 디지털 싱글 'Nothing But You (Korean Ver.)'을 발매했다.

