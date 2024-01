에이티즈, 日 홀린다…2월 28일 ‘낫 오케이’ 발매

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2월 28일 세 번째 일본 싱글 앨범을 발매한다.

지난 12일 에이티즈의 소속사 KQ엔터테인먼트는 "에이티즈의 일본 싱글 3집 '낫 오케이(NOT OKAY)'가 2월 28일 발매된다"라고 밝혔다.

'낫 오케이'는 에이티즈가 지난해 3월 발매한 일본 싱글 2집 '리미트리스(Limitless)' 이후 약 1년 만에 발매하는 일본 싱글 앨범으로, 신보 발매 소식이 전해지자 이를 기다려온 많은 현지 팬들로부터 폭발적인 반응을 얻고 있다.

이 가운데 앨범 발매 다음 날인 2월 29일에는 일본 도쿄에서 '낫 오케이' 발매 기념 쇼케이스도 예정되어 있어, 팬들의 기대감이 더욱 높아지고 있다.

앞서 에이티즈는 2022년 11월에 발매한 일본 미니 3집 '더 월드 에피소드 패러다임(THE WORLD EP. PARADIGM)'으로 일본 오리콘 차트 '데일리', '주간', '주간 합산' 앨범 랭킹 모두 1위에 올랐으며, 빌보드 재팬 주간 '핫 앨범', '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 정상을 차지하는 기염을 토했던 바 있다.

또한 2023년 3월 발매한 일본 싱글 2집 '리미트리스(Limitless)'는 일본 오리콘 일간 싱글 차트 1위, 주간 싱글 차트 2위, 빌보드 재팬 '핫 애니메이션' 1위 및 '핫 100' 6위 등 다양한 차트에 이름을 올리며 남다른 글로벌 인기를 입증했다.

한편, 에이티즈는 2024년 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)' 개최 소식을 알린 가운데, 27일과 28일 서울을 시작으로 2월 3일과 4일에는 일본 '사이타마 슈퍼 아레나'에서 공연을 펼칠 예정이다.

