LA다저스, 공사 중 ‘고척 스카이돔’ 공개…3월 오타니·김하성 맞대결 기대

LA다저스가 12일 구단 소셜미디어를 통해 공사 중인 서울 고척스카이돔 사진을 소개했다. LA다저스 SNS 캡처

고척 스카이돔이 새롭게 단장 중이다.

LA다저스는 12일 공식 SNS를 통해 고척 스카이돔 사진을 게시하며 'See you soon, Seoul'(곧 봐요. 서울)이란 글을 남겼다. 사진에는 고척돔의 외부 전경과 함께 인조 잔디를 완전히 걷어낸 내야 다이아몬드가 담겼다.

MLB 사무국은 지난 8월 실사단을 파견해 고척 스카이돔의 시설을 점검했다. 사무국은 고척 스카이돔을 관리하는 서울시설공단에 MLB 수준의 경기 환경이 필요하다 전달했다. 시설공단은 이를 받아들여 현재 그라운드 시설을 정비 중이다.

다저스와 샌디에이고가 고척스카이돔에서 맞붙는 2024 MLB 정규리그 개막 시리즈는 3월 20일과 21일 오후 7시 5분에 열린다. 미국 동부 기준으로는 오전 6시 5분이다. 이 경기는 ESPN을 통해 미국 전역에 생중계된다.

다저스는 서울 시리즈에서 초호화 라인업을 선보일 예정이다. 다저스는 오타니 쇼헤이와 10년 총액 7억 달러(총액 9240억 원)의 북미 프로스포츠 역사상 최고 규모의 계약을 맺었다. 이어 야마모토 요시노부(12년 3억2500만 달러), 타일러 글래스노우(트레이드), 테오스카 에르난데스(1년 2350만 달러) 등 선수를 영입했다.

샌디에이고 파드리스는 김하성과 고우석이 있다. 특히 김하성은 한국인·아시아인 최초로 2023 내셔널리그(NL) 유틸리티 부문 골드글러브를 획득했다.

