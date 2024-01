‘JYP 아티스트 글로벌 활약세’ 트와이스·스트레이 키즈, 美 음반 판매량 톱 10

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 아티스트 트와이스(TWICE)와 스트레이 키즈(Stray Kids)가 2023년 미국 내 CD 판매량에서 뛰어난 성과를 거뒀다.

10일(이하 현지시간) 음악 데이터 집계 회사 루미네이트(Luminate)가 발표한 '2023년 연말 보고서'(집계 기간: 2022년 12월 30일~2023년 12월 28일)에 따르면, 트와이스와 스트레이 키즈는 지난해 발매한 음반으로 미국 내 CD 앨범 판매량에서 호성적을 기록하며 2024년 더 높은 글로벌 행보를 향한 기대를 키웠다.

스트레이 키즈는 2023년 발표한 두 장의 앨범으로 최상위권에 자리하며 전 세계 음악 시장 속 K팝 패권을 거머쥔 주인공으로 쐐기를 박았다. 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타)는 52만 장(단일 앨범 실물 CD 기준)을 기록하며 미국 톱 CD 앨범 세일즈(U.S. Top CD Album Sales)에서 테일러 스위프트(Taylor Swift) 다음이자 K팝 아티스트 중 가장 높은 순위인 2위를 차지했고 실물 음반과 디지털을 합산한 차트(Top Albums (U.S.))에서도 K팝 그룹 중 가장 높은 순위인 5위에 안착했다. 미니 앨범 '樂-STAR'(락스타)는 단일 앨범 실물 CD 기준 38만 1천 장으로 미국 톱 CD 앨범 세일즈 4위, 실물 음반과 디지털을 합산한 차트에서는 톱 10에 랭크됐다. 특히 미국 톱 CD 앨범 세일즈와 톱 앨범(U.S.) 모두 K팝 아티스트 중에는 유일하게 두 개 이상 차트인을 기록하며 K팝 최고 기록 그룹 타이틀을 독점했다. 기세를 이어 이들은 오는 2월 18일 개최되는 미국 '2023 피플스 초이스 어워즈'(People's Choice Awards) 올해의 그룹 및 듀오 부문에 선정되어 빼어난 글로벌 존재감을 자랑했다. '피플스 초이스 어워즈'는 NBC유니버설의 엔터테인먼트 전문 케이블TV 채널 'E' 후원으로 개최되고, 팬들의 온라인 투표를 통해 영화와 TV, 음악, 게임, 소셜미디어 등 대중문화 전반에 걸쳐 수상자를 선정한다.

스트레이 키즈는 2022년 3월 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 1위에 등극한 것을 시작으로 2022년 10월 'MAXIDENT'(맥시던트), 2023년 6월 정규 앨범 '★★★★★ (5-STAR)', 11월 미니 앨범 '樂-STAR'까지 네 작품을 연달아 1위에 올리는 대기록을 수립했다. 게다가 미니 앨범 '樂-STAR'의 타이틀곡 '락 (樂)'으로 빌보드 '핫 100' 차트에 K팝 보이그룹 기준 방탄소년단(BTS)에 이어 두 번째이자 K팝 4세대 보이그룹 사상 첫 입성에도 성공했다. 이를 방증하듯 미국 빌보드 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS) 내 '빌보드 200 앨범'에서 음반 '★★★★★ (5-STAR)'로 K팝 아티스트 가운데 가장 높은 순위인 82위에 랭크했고 '월드 앨범 아티스트'와 '월드 앨범'에서는 최정상에 도달하며 대세 저력을 빛냈다.

트와이스는 앨범 'READY TO BE'(레디 투 비)로 30만 3천 장(단일 앨범 실물 CD 기준)을 달성하며 미국 톱 CD 앨범 세일즈 6위를 차지했다. 앞서 2022년 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)는 루미네이트가 집계한 미국 내 CD 판매량과 디지털 다운로드 수치를 합산한 결과에서 그룹 앨범 기준 2022년 미국 지역 최다 판매 5위를 거뒀다. 이로써 트와이스는 2년 연속 호성적을 세우며 데뷔 10년 차에도 꾸준한 글로벌 성장세를 자랑했다. 또 트와이스는 미국 빌보드가 발표한 2023년 연말 결산 차트에서 'READY TO BE'와 'BETWEEN 1&2'로 앨범 종합 차트 '빌보드 200 앨범'을 비롯한 총 6개 차트에 랭크인했다. 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 '2023 랩드(Wrapped) 연말 결산' 차트에서도 '최다 스트리밍 K팝 아티스트 톱 10' 7위와 '2023 톱 그룹(2023년 최다 스트리밍 그룹 플레이리스트)' 26위를 차지했다.

이들은 2월 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)를 발매하고 신년 활약에 기지개를 활짝 켠다. 2월 2일에는 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 발표하고 컴백 열기를 달군다. 특히 지난해 글로벌 인기 상승 가도를 달리며 '월드와이드 스타디움 아티스트'로서 입지를 확고히 한 트와이스는 오는 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티를 시작으로 6일~7일 브라질 상파울루, 3월 16일 미국 라스베이거스까지 전 세계 26개 지역 45회 규모에 달하는 다섯 번째 월드투어를 이어간다.

2023년 뚜렷한 개성과 무한한 매력으로 명실상부 '글로벌 대세'로 자리한 JYP 소속 아티스트 트와이스와 스트레이 키즈가 2024년 역시 거침없는 질주로 인기에 화력을 더한다.

