에이티즈 여상·산·우영 유닛곡 뮤비 공개…이게 옴므파탈이지

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 여상, 산, 우영이 마성의 매력으로 팬들을 홀렸다.

에이티즈는 10일 공식 채널을 통해 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)'에 수록되어 있는 멤버 여상, 산, 우영의 유닛곡 '잇츠 유(IT’s You)' 뮤직비디오를 공개했다.

공개된 영상은 아무도 없는 공간 속, 상가의 네온사인만이 빛나고 있는 골목길을 거니는 우영의 모습으로 시작된다. 이윽고 앞을 막아선 자동차의 헤드라이트 불빛이 그를 비추자, 우영의 눈동자가 화면 가득 클로즈업되며 시선을 사로잡았다.

음악이 시작되는 동시에 여상, 산, 우영은 부드러운 웨이브와 절도 있는 칼군무가 공존하는 환상적인 춤선을 선보이며 진한 인상을 남겼다. 다채로운 표정 연기로 곡의 섹시한 무드를 배가시키는가 하면, 고혹적인 비주얼로 '옴므파탈' 매력을 빛내며 팬심을 저격했다. 특히, 속도감 있는 화면 전환과 감각적인 카메라 무빙이 영상에 생동감을 한껏 불어넣으며 보는 이들로 하여금 뮤직비디오에 더욱 빠져들게 만들었다.

한편 지난 8일 '잇츠 유' 티저 이미지를 공개하며 눈길을 사로잡은 여상, 산, 우영은 흑백 무드를 통해 더욱 짙은 카리스마와 함께 완벽한 비주얼 합을 뽐내며 팬심을 저격했던 바 있다. 티저 이미지에 이어 뮤직비디오 본편이 공개되자, 팬들은 엑스(구 트위터)를 통해 "12시부터 무한 반복 중", "영상 처음부터 끝까지 내내 감탄하면서 봤다", "뮤직비디오가 퍼포먼스로 가득해서 눈이 즐겁다", "세 멤버의 조합이 너무 좋아서 기회가 된다면 꼭 콘서트에서 보고 싶다"등 열띤 반응을 쏟아내고 있다.

에이티즈는 지난해 12월 1일 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'을 발매한 뒤 1월 한 달 동안 타이틀곡을 제외한 수록곡 뮤직비디오 총 4편을 추가로 공개할 것을 알렸다. 데뷔 이래 최초로 선보이는 파격적인 프로젝트로 전 세계 팬들의 폭발적인 관심을 모은 에이티즈는 '맏즈(MATZ)'와 '잇츠 유' 뮤직비디오에 이어, 추후 공개될 'Youth(유스)'와 'Everything(에브리띵)' 뮤직비디오에 대한 궁금증과 기대감을 더욱 높이고 있다.

에이티즈는 27일과 28일 서울 잠실 실내체육관에서 2024년 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)'를 개최한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

