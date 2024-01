아이브 장원영이 잘록한 허리라인을 과시했다.

사진=장원영 인스타그램

사진=장원영 인스타그램

사진=장원영 인스타그램

9일 장원영은 자신의 SNS에 “스토어에서 새로운 @miumiu 업사이클 컬렉션을 만나보세요 (Discover the new @miumiu upcycled collection in the store)”라고 적으며 키스 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 장원영은 가녀린 허리라인을 과시하며 시선을 사로잡고 있다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 장원영이 소속된 아이브의 자체 콘텐츠 ‘1,2,3 IVE’는 매주 월요일 오후 11시 공개된다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]