있지(ITZY), ‘BORN TO BE’로 독기 품고 돌아왔다 [현장]

그룹 있지(예지, 류진, 채령, 유나)가 8일 여의도 콘래드 호텔에서 진행된 새 앨범 '본 투 비(BORN TO BE)' 발매 기념 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자

있지(ITZY)가 2024년을 맞아 더 큰 도약에 나선다.

8일 있지는 미니 8집 ‘본 투비(BORN TO BE)’와 타이틀곡 ‘언터처블(UNTOUCHABLE)’을 발매하고 화려하게 컴백한다. 매 앨범 활동마다 폭발적 퍼포먼스를 겸비한 탄탄한 실력과 높은 에너지 레벨을 보여주며 ‘K팝 대표 퍼포먼스 퀸’의 존재감을 빛낸 있지가 ‘강렬한 불맛’을 담은 신작으로 글로벌 팬심을 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

타이틀곡 ‘언터처블’은 미드 템포 EDM과 강렬한 기타 사운드가 어우러진 댄스 팝 장르의 곡으로 가사에는 ‘우리 주변을 둘러싼 세상의 수많은 갈등과 어려움에 함께 맞서 나아가자’는 메시지를 녹였다. 전작 ’킬 마이 다웃(KILL MY DOUBT)’에 실린 ‘논 오브 마이 비즈니스(None Of My Business)’를 작업한 이스란과 유명 작사가 방혜연이 노랫말을 썼고, 다수 K팝 아티스트와 호흡을 맞춘 마리아 마르쿠스(Maria Marcus) 등이 참여해 완성도를 높였다.

이번 신보에는 타이틀곡 언터처블을 포함해 ‘본 투 비’, ‘미스터 뱀파이어(Mr. Vampire)’, ‘다이너마이트(Dynamite)’, ‘에스컬레이터(Escalator)’와 멤버 솔로곡 ‘크라운 온 마이 헤드(Crown On My Head, 예지)’, ‘블러썸(Blossom, 리아)’, ‘런어웨이(Run Away, 류진)’, ‘마인(Mine, 채령)‘, ‘옛, 벗(Yet, but, 유나)’까지 총 10곡이 수록됐다. 특히 있지는 데뷔 후 처음으로 선보이는 각자의 솔로곡 작사, 작곡에 직접 참여해 음악적 역량을 발휘했다.

그룹 있지(예지, 류진, 채령, 유나)가 8일 여의도 콘래드 호텔에서 진행된 새 앨범 '본 투 비(BORN TO BE)' 발매 기념 기자간담회에 참석했다.

이날 있지는 컴백을 앞두고 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 열린 쇼케이스에서 “2024년 JYP 첫 주자로 컴백했는데, 너무 영광이다. 좋은 모습을 많이 보여드리고 싶다는 생각을 많이했다. 그래서 앨범을 준비하면서 독기를 품었다”며 “타이틀곡부터 솔로곡, 뮤직비디오까지 특별하게 보여드릴 수 있게 된 것 같다”며 “이번 앨범에 여러 장르의 곡과 다양한 스타일을 시도했다. 작사와 작곡에 참여한 것도 우리 스스로의 한계를 깨려는 노력이었다. 굉장히 뜻깊은 앨범이 될 것 같다”고 밝혔다.

이어 ‘실력파 걸그룹’ 수식어에 대해서는 “그간의 노력을 많은 분들께서 알아봐주신 것 같다. 이번 성장의 원동력이 된 것 같고, 앞으로 더 멋지고 다양한 모습을 보여드리고 싶다”고 덧붙였다.

다만 아쉽게도 이번 활동에는 리아가 건강상의 이유로 불참했다. 있지는 “리아가 열심히 응원하고 잘 지켜보겠다고 했다. 리아가 돌아왔을 때 더 좋은 모습으로 함께하겠다”고 전했다.

그룹 있지(예지, 류진, 채령, 유나)가 8일 여의도 콘래드 호텔에서 진행된 새 앨범 '본 투 비(BORN TO BE)' 발매 기념 기자간담회에서 타이틀곡 포인트 안무를 선보이고 이있다. 김두홍 기자

있지의 2024년 첫 컴백작 본 투 비는 ‘눈 앞에 펼쳐진 드넓은 세상 속 원하는 대로 나아가겠다’는 당찬 메시지를 담고 있다. 데뷔작 ‘달라달라’부터 강조한 그룹의 핵심 음악 아이덴티티인 ‘나를 존중하고 사랑하자’는 이야기에서 더 나아가 자기 자신을 더욱 자유롭게 표현하고 스스로의 한계를 뛰어넘겠다는 한층 도전적인 의미를 전한다.

자신들이 느꼈던 ‘본 투 비 가수’ 순간도 전했다. 있지는 “팬들이 나를 향해 반짝 거리는 눈으로 웃어줄 대 너무 행복하다”며 “큰 무대에서 큰 환호를 받았을 때 그 순간을 즐기는 나 자신을 볼 때도 짜릿하다. ‘나는 이 직업을 하려고 태어났구나’라고 생각했다”고 말해 눈길을 끌었다.

있지는 새 앨범 발매에 이어 2월 24일과 25일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최하고, 두 번째 월드 투어 ‘ITZY 2ND WORLD TOUR ‘본 투 비(BORN TO BE)’에 돌입한다. 지난해 4월 전 세계 16개 지역 20회 규모의 첫 월드 투어 ‘체크메이트(CHECKMATE)’를 성료한 있지가 또 한 번 글로벌 인기 상승세를 이어간다.

리아 없이 4명이서 채울 콘서트에 대해서는 “리아의 빈자리가 느껴지지 않게, 강렬한 퍼포먼스를 준비 중이다. 이번 신보 본 투 비에 수록된 곡 무대가 관전 포인트가 될 것 같다. 그동안 보시지 못했던 새로운 편곡 무대도 있다”며 “메가크루와 함께 하는 대형 퍼포먼스도 많이 기대해달라”고 당부했다.

현정민 기자

사진=김두홍 기자

