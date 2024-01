NCT 127, 겨울 감성 통했다…음반 차트 2주 연속 1위

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 겨울 스페셜 싱글로 2주 연속 주간 음반 차트 1위를 차지했다.

12월 27일 음반 발매된 NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)는 오늘(8일) 발표된 한터차트, 써클 리테일 앨범 차트 등 주요 음반 차트 1위를 기록, 2주 연속 정상에 올라 NCT 127의 강력한 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.

이번 앨범은 발매와 동시에 국내 음반 및 음원 차트 1위에 올랐으며, 타이틀 곡 ‘Be There For Me’도 지난 5일 방송된 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에서 1위 트로피를 차지하는 등 음악 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.

겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 따뜻한 에너지가 느껴지는 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함해 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’, ‘하얀 거짓말 (White Lie)’ 등 NCT 127만의 감성 윈터송 3곡이 수록되어 있다.

한편, NCT 127은 오늘 일본 반테린 돔 나고야에서 세 번째 월드 투어 ‘NEO CITY – THE UNITY’(네오 시티 – 더 유니티)를 개최하고 현지 팬들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

