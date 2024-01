트와이스 ‘예스 오어 예스’ 뮤직비디오 4억뷰 돌파

트와이스의 'YES or YES'(예스 오어 예스) 뮤직비디오가 유튜브 4억 뷰를 돌파했다.

2018년 11월 발매된 트와이스 미니 6집 'YES or YES'의 동명 타이틀곡 뮤비는 7일 오후 4시경 유튜브 조회 수 4억 건을 달성했다. 이로써 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'FANCY'(팬시), 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'Feel Special'(필 스페셜), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'The Feels'(더 필즈)에 이어 'YES or YES'까지 통산 11번째 4억 뷰 뮤비를 보유하게 됐다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재하고 언제나 열띤 관심과 사랑을 보내주는 글로벌 원스(팬덤명: ONCE)와 기쁨을 함께 나눴다.

'YES or YES'는 전통적 신스팝에 모타운, 레게, 아레나 팝을 가미한 신나는 리듬이 인상적인 곡으로 '고백에 답은 오직 'YES' 밖에 없다'는 사랑스러운 내용을 담았다. 뮤비는 화려한 퍼포먼스와 멤버들의 반짝반짝 비주얼이 시너지를 이뤄 국내외 팬들의 커다란 사랑을 받았다.

연초부터 기분 좋은 소식으로 새해를 기운차게 시작한 트와이스는 2024년 글로벌 맹활약을 예고했다. 2023년 4월부터 자체 최대 규모의 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비')를 전개 중인 이들은 오는 2월 멕시코 멕시코 시티와 브라질 상파울루, 3월 미국 라스베이거스, 7월 일본 오사카와 가나가와의 대형 스타디움 공연장에서 단독 공연을 연다. 특히 7월 펼쳐질 가나가와 닛산 스타디움 단콘은 해외 여성 아티스트 사상 최초이자 K팝 걸그룹 첫 공연으로 트와이스의 세계적 위상을 실감케 한다.

2월 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시)에는 미니 13집 'With YOU-th'(위드 유-스)를 발매하고 2024년 첫 컴백을 맞이한다. 많은 시간과 추억을 공유하며 언제나 함께해 온 트와이스 아홉 멤버의 찬란한 청춘을 만날 수 있는 작품으로 기대를 모은다. 이에 앞서 2월 2일 오후 2시에는 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 발표하고 열기를 달군다.

