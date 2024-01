하현상 “‘With All My Heart’, 많은 분들께 사랑받길” [일문일답]

가수 하현상이 9개월 만에 선보이는 신보에 대해 애정 어린 속내를 털어놨다.

하현상은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 EP 4집 'With All My Heart(위드 올 마이 하트)'를 발매한다.

'With All My Heart'는 앨범명 그대로 진실한 낭만을 선보이는 싱어송라이터 하현상의 음악적 변화와 도전이 담긴 앨범이다.

하현상이 더블 타이틀곡 '사랑이라고 말해줘'와 '서로가 없는 곳'은 물론 전 트랙 작사 및 작곡에 참여해 팬들의 기대감을 더하고 있는 가운데, 하현상이 'With All My Heart'에 대한 비하인드를 직접 소개했다.

▲이하 하현상과의 일문일답.

Q. 지난해 4월 발매한 정규 1집 'Time and Trace (타임 앤 트레이스)' 이후 약 9개월 만에 앨범을 발매하게 됐다. 미니 4집 'With All My Heart'를 선보이게 된 소감은?

A. 늘 앨범 발매를 앞둔 시간은 긴장이 되면서도 후련하다. 노래가 많은 분들께 사랑받았으면 좋겠다.

Q. 더블 타이틀곡 '사랑이라고 말해줘'와 '서로가 없는 곳'에는 각각 어떤 매력이 담겨 있는지 소개 부탁드린다.

A. 사랑을 시작하는 노래인 '사랑이라고 말해줘'와 이별 노래인 '서로가 없는 곳'은 가사와 편곡이 상반된 노래다. 듣는 분들이 색다른 느낌을 받으실 수 있을 것 같다.

Q. 그동안 따뜻한 위로를 담은 음악들로 리스너들의 사랑을 받았다. 하현상표 감성을 노래에 담을 때 가장 중요하게 생각하는 게 있다면?

A. 나다운가, 이 노래들이 내 손을 떠나 사람들의 일상으로 파고들었을 때 위로가 될 수 있을까 이런 것들을 생각하곤 한다.

Q. 이번 앨범 전곡에 작사, 작곡으로 참여했다. 곡 작업 시 영감은 주로 어디서 얻는지?

A. 영화에서 얻는 것 같다. 영화를 많이 보고 좋아한다. 작업실에 출근하면 영화 한 편을 보고 작업을 시작하기도 한다.

Q. 앨범 발매에 이어 오는 1월 13일과 14일 개최되는 단독 콘서트 'With All My Heart'가 추가 오픈된 시야제한석까지 전 회차 전석 매진되며 뜨거운 관심을 입증했다. 이번 콘서트에서만 만나볼 수 있는 관전 포인트가 있다면?

A. 소중한 시간 내어주신 만큼 열심히 준비해서 위로와 힘을 얻을 수 있는 공연 만들겠다.

Q. 새해부터 열일을 이어갈 계획인데, 어떤 한 해를 보내고 싶은지. 그리고 하현상표 감성 음악을 기다려 온 팬들에게 하고 싶은 말이 있다면?

A. 여러분들이 계시지 않으면 저도 노래할 이유가 없을 것 같다. 매번 과분한 사랑 주셔서 감사하고, 새해 복 많이 받으세요.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

사진=웨이크원 제공

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]