(여자)아이들 민니가 보석 같은 미모를 뽐냈다.

사진=민니 인스타그램

사진=민니 인스타그램

사진=민니 인스타그램

4일 민니는 자신의 SNS에 “New year season with my new babies”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 민니는 새로 나온 가방을 손에 든 채 우아한 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 민니가 소속된 (여자)아이들은 미국 대규모 음악 페스티벌 ‘아이하트라디오 징글볼 투어’에 참여, 지난달 2일 로스앤젤레스를 시작으로 4일 시카고, 5일 디트로이트, 8일 뉴욕, 10일 보스턴, 11일 워싱턴 D.C, 12일 필라델피아까지 총 7개 도시에서 공연을 펼쳤다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]