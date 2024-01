아이브 안유진이 디바 느낌이 물씬 풍기는 미모를 과시했다.

3일 안유진은 자신의 SNS에 “내가 말했듯이, 시간이 끝날 때까지 너를 사랑할 거야(Like I said, I’ll love you until the END of time)”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 안유진은 흰색 무대의상 차림으로 웨이브진 머리카락을 찰랑이며 시선을 사로잡았다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 안유진이 소속된 아이브의 자체 콘텐츠 ‘1,2,3 IVE’는 매주 월요일 오후 11시 공개된다.

