그룹 라이즈 앤톤이 조롱성 댓글에 응수했다.

1일 앤톤은 라이즈 공식 계정을 통해 아버지인 뮤지션 윤상과 함께 촬영한 ‘Get A Guitar’ 챌린지 영상을 선보였다.

해당 영상 댓글에 한 네티즌은 “NEPO BABY”(네포 베이비)라는 댓글을 달았다. ‘Nepotism’(족벌주의, 친족 등용)이라는 영단어에서 유래한 NEPO BABY는 가족으로 인한 특혜를 기반으로 기회를 누리는 사람을 비꼬는 표현이다.

이에 앤톤은 “born this way by lady gaga“라는 대댓글로 응수했다. 2011년 발매된 레이디 가가의 히트곡 ‘Born This Way’는 성적 취향, 인종 등을 떠나서 모두가 있는 그대로의 자신을 사랑하라고 독려하는 내용을 담은 곡이다.

이를 본 네티즌들은 앤톤의 악플 대처를 두고 속 시원하다고 하는 반면, 일각에서는 성소수자들의 문구를 활용한 건 선 넘은 거 아니냐는 지적하는 등의 반응을 보이고 있다.

한편, 라이즈는 1월 5일 오후 6시 신곡 ‘Love 119’을 발매한다.

