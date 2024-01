루시, ‘MBC 가요대제전’ 성공적인 첫 무대 ‘시선집중’

'믿고 듣는 밴드' 루시(LUCY)가 전매특허 현란한 밴드 플레이로 2023년의 마지막을 황홀히 물들였다.

루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 지난달 31일 방송된 '2023 MBC 가요대제전'에 첫 출격, 여섯 번째 싱글의 타이틀곡 'Boogie Man'(부기맨) 퍼포먼스로 다시 한번 '믿고 듣는 밴드' 타이틀을 입증했다.

이날 루시는 블랙 앤 화이트 슈트 착장으로 무대에 올라 'Boogie Man'을 열창, 기존의 청량한 매력과는 180도 다른 매력을 뽐냈다. 멤버 조원상의 현란한 베이스 솔로로 시작된 무대는 밴드의 특성을 살린 편곡으로 더욱 풍성한 무대를 완성했다. 감성 충만 신예찬, 파워풀한 최상엽, 섬세한 신광일까지 각기 다른 매력의 보컬과 멤버들의 환상적인 연주가 어우러져 한시도 눈을 뗄 수 없게 했다.

'Boogie Man'은 미스터리한 분위기가 돋보이는 이모팝(Emo pop) 장르로, 옷장 문을 열기까지 고민하고 고뇌하는 심리적 요동을 중독성 강한 멜로디로 녹여냈다. 이 곡은 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 멜론 HOT100과 벅스 실시간 차트에 진입했고 미국과 대만, 홍콩 등 전 세계 여러 지역의 아이튠즈 K-POP 싱글 차트에 이름을 올리며 루시의 상승세를 입증했다.

루시는 2023년 두 장의 미니앨범과 싱글 발매를 포함, 다양한 드라마와 영화 OST에 참여하며 활발한 음악 활동을 이어왔다. 특히, 이들은 글로벌 행보에 본격 시동을 걸었다. 루시는 지난해 3월 세계 최대 콘텐츠 산업 축제 '사우스 바이 사우스웨스트'(South by Southwest, SXSW)의 쇼케이스에 공식 초청된 데 이어 9월 대만 타이베이에서 해외 첫 단독 콘서트 'WE ARE LANDING'을 개최했다. 대만 콘서트는 루시가 해외에서 가진 첫 콘서트임에도 전석 매진을 기록, 네 멤버는 기세에 힘입어 10월 대만 가오슝에서 열린 대형 페스티벌에도 참석해 관객들의 떼창을 이끌었다.

한편, 국내외에서 많은 사랑을 받고 있는 루시는 오는 6일 인도네시아 자카르타에서 두 번째 해외 단독 콘서트 'WE ARE LANDING'을 개최하고, 현지 팬들과 만날 예정이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

