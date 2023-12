DKZ의 훈훈한 팬송 ‘2023 (Friends)’…아리 모여라 [SW신곡]

DKZ가 사랑 가득한 팬송으로 연말을 따듯하게 물들였다.

DKZ는 오늘(30일) 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'(잇츠 올 라이트 파트 포)를 발매했다. 이번 싱글에는 올해도 아낌없는 사랑을 보내준 팬들을 향한 감사의 마음을 담았다.

타이틀곡 '2023 (Friends)'는 밝은 스윙 비트에 어쿠스틱 악기들의 조화로 인트로부터 아름답게 펼쳐지는 스

트링 선율, 또 리드미컬한 베이스와 드럼의 사운드는 몸을 들썩이게 하는 경쾌한 사운드가 특징이다. 다섯 멤버 전원이 작사에 참여했으며, 멤버들은 물론 아리(공식 팬덤명)들과의 우정이 더욱 돈독해졌으면 하는 바람을 담았다.

특히 '서로를 더 이해하는 Yeah 추억을 높이 쌓아 우리들만이 너와 나만이 기억할 그 순간 / 우리 우정 변치 않길 우리 추억을 높이 쌓아 이것 하나만 잊지 말아 줘 우린 함께란 걸' 등 친구들과 사귀면서 느낀 다양한 감정을 비롯, 시간이 흐르면서 점차 성숙해지는 우정에 관한 이야기를 따뜻한 노랫말로 풀어내 훈훈함을 전했다.

뮤직비디오에는 연말 기념 홈 파티를 연 DKZ의 모습이 담겼다. 다 같이 노래를 부르고, 게임을 하며 즐거운 시간을 보낸다. 멤버 세현과 기석이 직접 뮤직비디오 제작에 참여한 가운데, 영상은 셀프 카메라 형식으로 촬영돼 멤버들의 편안한 케미스트리가 돋보인다.

DKZ는 “‘2023 (Friends)’를 직접 프로듀싱 한 민규, 뮤직비디오를 제작한 세현, 기석, 컨셉 포토를 촬영한 재찬, 로고 등 앨범의 모든 디자인을 작업한 종형까지. 앨범 작업하면서 힘들고 어려웠던 부분들도 많았지만 함께해서 즐거운 추억이 됐다”며 “멤버들과의 우정은 물론 우리 아리들과의 우정도 더욱 돈독해졌으면

좋겠다. 새해 복 많이 받으시길”이라고 이번 싱글 발매 소감을 전했다.

이렇듯 DKZ는 자신들만의 긍정적이고 희망찬 메시지를 담은 신곡 '2023 (Friends)' 활동을 통해 올 연말 팬들과 더 따뜻하게 보낼 예정이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

