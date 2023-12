‘성악 어벤져스’ 라포엠, 2023년 크로스오버 흥행 주역

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 2023년 전방위적 활약을 펼치며 '성악 어벤져스' 수식어를 제대로 증명했다.

라포엠(박기훈·유채훈·정민성·최성훈)은 올해 상반기 두 번째 미니앨범 'The Alchemist'(디 알케미스트)를 발표한 데 이어, 하반기 창작 가곡 앨범 '시·詩·POEM'(시)를 발매하며 차별화된 음악 세계를 선보였다. 앨범뿐 아니라 공연, 방송에서도 두각을 나타내며 가요계 확실한 존재감을 드러낸 라포엠의 활약을 되짚어봤다.

▲ '대중성+음악성' 모두 잡았다…크로스오버 흥행 주역

라포엠은 올해 3월 미니 2집 'The Alchemist'를 발표했다. 전 멤버가 곡 작업에 참여하며 앨범 곳곳에 그룹의 색깔을 녹여냈고, 다양한 장르적 시도를 통해 라포엠만의 음악적 색깔을 한층 공고히 했다. 이 앨범은 발매 첫날 판매량 약 1만 장을 돌파한 데 이어 국내 음원 사이트 벅스 실시간 차트에 전곡이 차트인했다.

이어 10월 발매한 창작 가곡 앨범 '시·詩·POEM'에는 가곡계 부흥을 이끈 김효근·조혜영·윤학준·최진부터 국내외 가곡 작곡 콩쿠르에서 두각을 나타낸 신예 작곡진이 대거 참여해 화제를 모았다. 이 앨범은 발매 직후 벅스 앨범 차트 1위에 직행한 가운데, 초동 물량이 빠르게 매진되며 추가 물량 제작을 비롯해 써클 리테일 앨범 차트 정상에 올라 위엄을 증명했다.

▲ '불후의 명곡' 3번의 우승…'크로스오버 대명사' 등극

라포엠은 다수의 무대를 통해 쌓은 내공을 증명하며 시청자들의 마음을 사로잡았다. 라포엠은 KBS 2TV '불후의 명곡'에서 올해만 3번의 우승을 차지하며 '우승 치트키'의 면모를 보여준 것. 먼저 라포엠은 '뮤지컬 디바 최정원 특집'에서 뮤지컬 '오페라의 유령'의 넘버 'The Phantom of the Opera'를 재해석한 무대로 우승을 거머쥐었다.

이어 '아티스트 김수철 특집'에서는 '왜 모르시나'로 3연승 끝에 최종 우승을 차지했다. 지난 11월 '오 마이 스타 특집4' 2부에서는 선배 가수 정훈희와 함께 신중현과 엽전들의 '미인' 무대를 꾸며 또 한 번 우승 트로피를 들어 올렸다. 라포엠은 매 무대마다 웅장하고 묵직한 하모니로 현장을 압도하는 무대를 선사했다.

▲ '공연 어벤져스' 활약…3번의 공연 성료→해외까지 접수

올해 3번의 단독 공연을 개최한 라포엠은 매 공연 매진 행렬을 이어가며 뜨거운 인기를 입증했다. 이들은 지난 3~4월 미니 2집 발매 기념 서울, 부산, 고양, 수원 등 4개 도시에서 투어 콘서트를 열고 고퀄리티 라이브와 웅장한 무대로 관객들의 기립 박수를 이끌었다. 특히, 투어 중간 데뷔 1,000일을 맞이해 팬들과 자축하며 의미를 더했다.

또한, 6월부터 3주간 총 6회에 걸쳐 개최한 OST 콘서트 '여름밤의 라라랜드'에서는 영화, 드라마, 뮤지컬 등 폭넓은 장르를 아우르는 OST 무대로 '공연 어벤져스' 진가를 입증했고, 11월에는 60인조 오케스트라와 함께 단독 콘서트 'LA POEM SYMPHONY'을 열고 웅장하고 아름다운 라이브 공연 완성했다. 이 밖에도 국내외 페스티벌, 행사 러브콜이 빗발치며 '믿고 보는 라포엠'이라는 공식을 완성했다.

한편, 2023년 쉼 없이 달려온 라포엠은 다가오는 2024년에도 활발한 활동을 펼칠 예정이다. 먼저 오는 1월 6일 개최되는 '제38회 골든디스크어워즈' 출연을 시작으로 새 앨범 발매, 다양한 형태의 공연과 자체 콘텐츠로 팬들과 꾸준히 만날 예정이다. 뿐만 아니라 내년 하반기에는 첫 해외 투어를 개최할 예정이다. 이렇듯 2023년을 발판 삼아 글로벌을 향해 도약할 라포엠의 행보에 기대가 모인다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

