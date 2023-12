뉴진스, ‘OMG’ 뮤직비디오 2억뷰 돌파…통산 첫 대기록

뉴진스(NewJeans)가 2억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

소속사 어도어(ADOR)에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인) 싱글 앨범 타이틀곡 ‘OMG’의 퍼포먼스 버전 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 지난 29일 오후 6시 29분경 2억 회를 넘겼다. 뉴진스 통산 첫 2억뷰 뮤직비디오다.

‘OMG’는 힙합 드럼 소스와 퍼커션을 기반으로 UK 개러지(UK Garage) 리듬과 트랩 리듬을 섞은, 통통 튀고 신나는 힙합 알앤비(R&B) 곡이다. ‘OMG’ 뮤직비디오는 귀여운 토끼 모자와 가방을 매치한 개성 만점 멤버들의 스타일링과 사랑스러운 퍼포먼스를 담아 보고 듣는 즐거움을 준다.

이 곡은 지난 1월 2일 공개되자마자 전 세계를 강타했다. 당시 데뷔한지 6개월밖에 되지 않은 뉴진스에게 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’ 입성 영예를 안겼고, 빌보드 ‘글로벌(미국 제외)’ 최신 차트(12월 30일 자)에 51주째 머물며 여전히 사랑받고 있다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 지금까지 5억 7천 회 이상 재생됐다.

미국 컨시퀀스(Consequence)는 최근 발표한 ‘The 200 Best Songs of 2023(2023년 베스트 송 200선)’에서 ‘OMG’를 K-팝 작품 최고 순위에 올리며 “이 거부할 수 없는 싱글(‘OMG’ 지칭)이 세계 정복을 향한 뉴진스의 빠른 행보에 큰 힘을 실어주었다”라고 소개했고, 미국 AP통신은 ‘2023년 톱 송(top songs of 2023)’에서 ‘OMG’를 꼽으며 “뉴진스의 명성을 이끈 촉매제 역할을 했다”라고 평가했다.

미국 빌보드와 영국 NME도 ‘2023년 베스트 K-팝 송 25선(The 25 best K-pop songs of 2023)’에 ‘OMG’를 포함시키며 “뉴진스가 과거와 미래를 가장 유연하게 오갈 수 있는 그룹임을 증명한다”(빌보드), “중독성 있는 이 노래는 뉴진스의 정체성을 완벽히 담고 있다”(NME)라고 호평했다.

한편, 뉴진스는 이번에 2억뷰를 넘긴 ‘OMG’를 포함해 유튜브에서 총 4편의 억 단위 조회수 영상을 보유하고 있다. ‘Hype Boy’와 ‘Super Shy’의 뮤직비디오, ‘Ditto’ 퍼포먼스 비디오가 각 1억 회 이상 조회 수를 기록 중이다.

