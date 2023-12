DKZ, 신곡 ‘2023 (Friends)’ 발매…빛나는 팬사랑으로 2023년 마무리

그룹 DKZ(디케이지)가 빛나는 팬사랑으로 2023년을 마무리한다.

DKZ(재찬, 종형, 세현, 민규, 기석)는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'(잇츠 올 라이트 파트 포)를 발매한다. 이는 DKZ가 그간 선보여 온 연말 프로젝트의 연장선으로, 한 해 동안 아낌없는 사랑을 보내준 팬들을 향한 감사의 마음을 담았다.

타이틀곡 '2023 (Friends)'는 경쾌한 사운드가 특징으로, 다섯 멤버 전원이 작사에 참여했다. 멤버들은 물론 아리(공식 팬덤명)들과의 우정이 더욱 돈독해졌으면 하는 바람이 담긴 곡이다. 친구들과 사귀면서 느낀 다양한 감정을 비롯, 시간이 흐르면서 점차 성숙해지는 우정에 관한 이야기를 따뜻한 노랫말로 풀어냈다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 연말 기념 홈 파티를 연 DKZ의 모습이 담긴다. 이들은 다 같이 노래를 부르고, 게임을 하며 즐거운 시간을 보낸다. 멤버 세현과 기석이 직접 뮤직비디오 제작에 참여한 가운데, 영상은 셀프 카메라 형식으로 촬영돼 멤버들의 편안한 케미스트리가 돋보인다.

DKZ는 그간 멤버들이 모든 작업 전반을 진두지휘한 연말 프로젝트 싱글을 꾸준히 선보여 왔다. 이번 싱글 또한 멤버 전원이 노랫말을 쓰는 등 참여도가 두드러진다. 먼저 재찬이 콘셉트 포토 촬영을, 종형이 싱글 디자인을 맡았고, 이어 민규가 타이틀곡의 프로듀싱을, 세현과 기석은 뮤직비디오를 제작했다. 팬들을 위한 DKZ만의 긍정적이고 희망찬 메시지를 담은 신곡 '2023 (Friends)'에 기대가 더욱 커지는 이유다.

한편, DKZ의 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

