‘1월 8일 컴백’ 하현상, 소년과 남자 사이 ‘성숙美’ 눈길

가수 하현상이 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 모두 공개하며 컴백 기대감을 고조시켰다.

하현상은 지난 29일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'With All My Heart (위드 올 마이 하트)'의 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 콘셉트 포토 속 블랙 니트 스타일링으로 훈훈함을 더한 하현상은 자연스러운 포즈로 팬들의 시선을 끌었다. 하현상은 눈빛과 표정 연기만으로 다양한 감정을 표현해 내며 신보에 대한 기대감을 더하고 있다.

특히 하현상은 카메라를 지그시 응시하거나 허공을 바라보며 훈훈한 비주얼을 드러내기도 했다. 이에 포근한 소년미부터 독보적인 분위기로 눈을 뗄 수 없는 절제미까지 모두 선사한 하현상이 이번 앨범을 통해 선보일 음악에 궁금증이 더해진다.

앞서 하현상은 첫 번째와 두 번째 콘셉트 포토를 공개하며 팬들의 시선을 끌었고, 이번 세 번째 콘셉트 포토를 통해서는 보다 성숙해진 매력을 펼쳤다.

다채로운 버전의 콘셉트 포토를 통해 반전 매력을 선보이며 독보적인 콘셉트 소화력을 입증한 하현상은 지난 4월 발매한 정규 1집 'Time and Trace (타임 앤 트레이스)' 이후 약 9개월 만에 'With All My Heart'로 돌아온다. '진심으로', '진심을 담아'라는 뜻을 담고 있는 앨범명처럼 하현상은 이번 앨범을 통해 솔직하고 담백한 마음을 적어 내려갈 전망이다.

독보적인 감성 표현으로 리스너들의 사랑을 받고 있는 하현상은 신보 발매에 이어 내년 1월 13일과 14일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 2024 하현상 콘서트 'With All My Heart'를 개최한다. 이번 콘서트는 예매 오픈 3분 만에 전석 매진을 기록했으며 팬들 성원에 힘입어 추가 오픈된 시야제한석까지 또 한 번 매진을 기록하며 하현상의 티켓 파워를 입증했다.

한편 하현상의 네 번째 미니앨범 'With All My Heart'는 내년 1월 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

