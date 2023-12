MINUE, 워너뮤직코리아에 새 둥지… 4일 새 싱글 ‘스크림’ 발매

​​배우 겸 뮤지션 MINUE(노민우)가 워너뮤직코리아와 손잡고 오는 1월 4일 컴백한다.

29일 소속사 워너뮤직코리아 측은 “MINUE와 전속계약을 맺었다. 앞으로 전체적인 활동에 있어 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정”이라며 “1월 4일 오후 6시 발매되는 새 싱글 ‘SCREAM’(스크림)에도 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

신보는 MINUE가 DJ 및 프로듀서로서 새로운 캐릭터를 선보이겠다는 의지를 담은 곡이다. 그는 이번 싱글을 통해 클래식 하모니와 일레트로닉이 공존하는 사운드를 들려준다.

특히 ‘SCREAM’이 워너뮤직코리아와의 첫 협업이자, MINUE가 밴드 더 미드나이트 로맨스(THE MIDNIGHT ROMANCE)로 2020년 11월 공개한 ‘아이 돈 원트 투 리브 위드아웃 유(I Don’t Want To Live Without You)’ 이후 약 3년 2개월 만에 발표하는 신곡이다.

MINUE는 독특한 감성을 바탕으로 제작된 신곡과 함께 뮤지션으로서의 아이덴티티를 더욱 확고히 다질 전망이다.

MINUE는 그간 연기, 뮤지컬, 밴드 등 다양한 활동을 펼쳐왔다. 2004년 밴드 트랙스(TraxX)로 데뷔한 MINUE는 당시 뛰어난 드럼 실력과 비주얼로 주목받았다. 이후 2009년 첫 EP ‘스토리 오브 와인(Story of Wine)’을 발매하며 솔로 뮤지션으로 활동을 시작했다.

‘10월’, ‘사랑해(I Love You)’ 등을 발매하며 감각적인 작곡 능력을 보여주기도 했으며, 2019년에는 MBC ‘복면가왕’에서 방탄소년단 ‘FAKE LOVE’(페이크 러브)를 선보여 화제가 됐다. 2020년에는 밴드 THE MIDNIGHT ROMANCE를 결성, 뮤지션으로 활동을 이어왔다.

또한, 국내와 일본을 오가며 단독 팬미팅, 콘서트 등을 개최, 한류스타로 열도를 접수했다.

신곡 발매에 앞서 MINUE는 공식 SNS 채널을 통해 ‘SCREAM’ 티징 콘텐츠를 공개, 기대감을 끌어올리고 있다. 카운트다운과 동시에 새로운 모습을 예고한 MINUE는 1월 4일 팬들 곁으로 돌아온다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

